Najbizarniji film koji smo pogledali i koji definitivno nije za svakoga: Trosatna noćna mora, crna komedija, horor, očaj...

Redatelj Ari Aster (Midsommar) uspio je veoma uspješno napraviti najbizarniji film koji sam ikada gledala.

Prošli tjedan u kina je došao Beau is Afraid, trosatna noćna mora, crna komedija, horor, očaj, toksični i kompleksni odnos majke i sina, te mentalna stanja lika koja vas uvuku do te mjere da vam je neugodno gledati. Ovaj film definitivno nije za svakoga, on je otvoren za interpretaciju, te svaki pokušaj da shvatite što ste zapravo gledali će, nažalost, biti neuspješan.

Kada sam gledala trailer za film Beau is Afraid i vidjela da ga je pisao, producirao, i režirao Ari Aster, znala sam da neću gledati običan film. Aster je napravio nadrealnu tragikomediju koja pomiče granice filmskog jezika, te svojom jedinstvenom estetikom i načinom pričanja priče, zbunjuje i najfokusiranije gledatelje.

Prvih četrdesetak minuta filma čine se kao nadrealni prikaz današnjeg načina života i svakodnevnog stresa koji je poveznica svih ljudi na svijetu. Aster uspostavlja tempo, glumački stil, ali i zbrkani narativ gdje vam od početka nije jasno da li gledate nečiju stvarnost ili ono što je liku samo u glavi. Neobičan početak filma gdje gledamo porođaj i rađanje iz vizure djeteta zapravo je jedino što mi je bilo jasno u ovom filmu. Ari Aster živopisno daje do znanja da je glavni lik Beau osuđen na propast od samog rođenja. Čim izađe iz sigurnosti majčinog stomaka, nemilosrdni svijet i život započinje.

Stilski ovo je film koji izgleda kao noćna mora koja je u potpunosti fokusirana na glavnog lika, te na njegov put kroz sve ono što ga zgrabi u filmu doslovno i figurativno. Groteskni likovi su prožeti kroz film, te pridodaje osjećaju da nikada niste sigurni da li je to što gledate stvarnost. Narativno film ima neki svoj tijek, jasno je definirano vremenski da je u pitanju tjedan dana u životu lika, ali scenaristički se zapleti dešavaju na nevjerojatne načine zbog kojih ćete se nekada nasmijati, ali u većini slučajeva zgroziti.

Taj osjećaj tjeskobe koji dobijete kao gledatelji kroz film, Aster je maestralno uspio napraviti režijski i scenaristički, te uz veliku pomoć genijalnog Joaquina Phoenixa kao Beaua. Veoma je teško shvatiti što sam gledala u kinu, i još teže mi je naći način kako da vam dočaram ovaj film. Aster je, u suštini, napravio film o strahovima koje imamo apsolutno svi.

Da li smo dovoljno dobri, da li su odluke koje donosimo dobre, da li nas naša majka dovoljno voli, da li smo razočarali našu majku, da li smo razočarali sami sebe, i kakva nas budućnost čeka.

Beau is Afraid je jedna živopisna tragedija i noćna mora koja se bavi mentalnim zdravljem, najkompleksnijem odnosu između majke i njezinog djeteta, svakodnevnom akumuliranom stresu, anksioznošću, ali i borbi za pronalaskom samog sebe. Aster nas kroz sve to vodi na vizualno očaravajući i nemiran način. Ako se odlučite gledati ovaj film, zasigurno ćete biti impresionirani redateljevom maštom, tehničkim vještinama, te jedinstvenim smislom za humor. Beau is Afraid je film koji je od početka smješten u pojačanu alternativnu stvarnost u kojoj niti jedno naše životno pravilo ne vrijedi. Film je koji nećete shvatiti, ili ćete ga shvatiti na svoj način, i to je upravo Asterova namjera od početka.

Joaquin Phoenix utjelovljuje lik tužnog Beau Wassermana. Phoenix je od početka do kraja filma apsolutno dosljedan karakteru svog lika, karakteru tužnog i proćelavog muškarca koji je ispunjen samosažaljenjem. U jednoj sceni gdje Beau zove svoju majku kako bi joj rekao da neće stići na let, Phoenix genijalno odigra krivnju, sram, i poniženje. U toj jednoj sceni koja je snimljena iz jednog kadra, njegov lik nam je u potpunosti jasan. Njegove mimike, i konstantno uvučen-u-sebe govor tijela, sjajno prenose ovu turbulentnu priču. Po meni je ovo jedna od najboljih i najkompleksnijih uloga Joaquin Phoenixa, te iako mi zaista ni sada nije jasno što sam gledala, sa sigurnošću mogu reći da je Phoenix svoj glumački zadatak obavio i više nego dobro.

Beau is Afraid je film koji spada u svojstven žanr, film koji nadrealno prikazuje odnose, psihička stanja likova, toksičnost i važnost najbitnijeg životnog odnosa, te činjenicu da od rođenja ne možemo izbjeći ono što nas čeka.

Komičan, potpuno lud, vizualno prekrasan, jedinstven, i sa velikom dozom konfuzije, Beau is Afraid je film koji će vas zaintrigirati i zbuniti u isto vrijeme. Ako se odlučite za gledanje ovog filma, iz kina ćete izaći sa velikim upitnikom iznad glave, ali nekada je upravo to ono što nam treba kako bi razmislili i o svom životu.