Pogled na ključne hrvatske umjetnike koji pokrivaju više od 100 godina domaćeg stvaralaštva

Jesenska aukcija posvećena modernom i poslijeratnom hrvatskom likovnom stvaralaštvu na tržište stavlja iznimnu selekciju od preko 100 slikarskih i kiparskih djela.

Aukcijska kuća Artmark u Hrvatsku uvodi aukcije umjetnina posvećene modernom i poslijeratnom hrvatskom likovnom stvaralaštvu s iznimnom selekcijom od preko 100 slikarskih i kiparskih djela. Artmark po prvi put u Zagrebu otvara aukcijsku izložbu u svojoj galeriji u kulturnoj četvrti Zagreba - Lenucijevoj potkovi, predstavljajući djela koji će biti dostupna na aukciji 17. listopada, na svečanom eventu u hotelu Sheraton.



Izložba Jesenske aukcije donosi djela ključnih hrvatskih umjetnika koja pokrivaju više od 100 godina domaćeg stvaralaštva. Među njima su Vlaho Bukovac, Mato Celestin Medović, Slava Raškaj, Menci Clement Crnčić, Milivoj Uzelac, Julije Knifer, Vjenceslav Richter, Edo Murtić, Miroslav Šutej i mnogi drugi.



Omiljenog slikara kolekcionara i ljubitelja umjetnosti, Vlahu Bukovca, predstavljamo izuzetnim djelom hrvatske moderne – ''Dijana u lovu''. Ovo remek-djelo najuglednijeg modernog hrvatskog umjetnika naslikano je 1891. godine, tijekom njegovog višegodišnjeg boravka u Parizu. Slika, procijenjena na 30.000-50.000 eura, uvrštena je i reproducirana u katalogu Bukovčevih djela u monografskim obradama cijenjene povjesničarke umjetnosti Vere Kruzić-Uchytil.



Bukovčeva suvremenica Slava Raškaj, najznačajnija hrvatska umjetnica kasnog 19. stoljeća, zastupljena je s dva rada iz 1890-ih. Među njih spadaju nježni crtež izveden olovkom na papiru iz 1893. procijenjen na 1500-2500 eura te žanrovsko remek-djelo "Mrtva priroda s jesenskim plodovima" iz 1898. godine, procijenjena na 15.000-20.000 eura.



Emanuel Vidović, jedan od najznačajnijih hrvatskih marinista, na aukciji je zastupljen sa izvanrednim djelom s početka 20. stoljeća, procijenjenim na 7.000-9.000 eura. "Splitska obala s jedrilicama" pruža jedinstven pogled na Split oko 1905. godine koji podsjeća na morske vedute Claudea Moneta iz istog razdoblja.

U kategoriji marine nekoliko je radova Mencija Clementa Crnčića, jednog od najstrastvenijih modernih slikara djelatnih na području Hrvatske. Vrhunac Crnčićeve male serije je ''Bakarski zalijev", procijenjen na 6000-9000 eura te dva crteža s pomorskim motivima: ''Ribari s mrežom" (procijenjena na 1500-2500 eura) i ''Studija s trabakulom i djevojčicom" (procijenjena na 2.000-3.000 eura).



Jedan od najbolje zastupljenih modernih umjetnika na aukciji je Mato Celestin Medović (1857.-1920.), predstavljen s tri manja remek-djela: krajolik iz rodne Kune, ''Sumrak u Kuni" procijenjen na 10.000-15.000 eura, miran i spokojan morski pejzaž, ''Suton s brodovima" procijenjen na 8.000-12.000 eura i ''Mrtva priroda s jesenjim voćem", prikladna za ovo doba godine, procijenjena na 12.000-18.000 eura. Ova djela čine svojevrsnu mini-izložbu umjetnikova utjecaja na hrvatsku umjetnost s početka 1900-ih. Sva tri rada analizirala je Vera Kruzić-Uchytil te su popraćena njezinim ekspertizama.



Ostale značajne ličnosti predstavljene na aukciji su i ključni umjetnici poslijeratnog i suvremenog razdoblja hrvatske umjetnosti, između 1950. i 2000. godine. Gipsani ''Bik'' Vojina Bakića (procijenjen na 3500-5500 eura) podsjeća nas na njegovo sudjelovanje u Venecijanskom bijenalu 1956., kada je ova skulptura instantno postala prepoznatljivi hit u hrvatskoj vizualnoj kulturi. Drugi poslijeratni kipari zastupljeni na aukciji su Ivan Kožarić sa skulpturom ''Auto-strašilo", procijenjenom na 10.000-15.000 eura te Vjenceslav Richter s jednom od svojih poznatih apstraktnih kompozicija, ''Kolorirani binom", procijenjen na 7.000-10.000 eura.



U segmentu poslijeratne umjetnosti nezaobilazan je i Miljenko Stančić sa svojim magičnim, katkad nadrealističkim ugođajima. Snovita atmosfera vedute Varaždina pod naslovom ''Palača Patačić", procijenjena na 5.000-8.000 eura još je snažnije izražena u njegovom drugom, intimističkom djelu „Majka s djetetom", procijenjenim na 8.000-12.000 eura.



"Jesenska Aukcija. Moderna i Poslijeratna umjetnost" održat će se u utorak, 17. listopada s početkom u 19 sati u Velikoj dvorani hotela Sheraton u Zagrebu.

Sva referentna djela Jesenske aukcije, s potpisima velikih majstora hrvatske umjetnosti, a koja dolaze iz važnih povijesnih i privatnih zbirki, mogu se razgledati svaki dan na izložbi u Kući Amruš na Trgu J.J. Strossmayera 5 i to od ponedjeljka do petka u terminima 11:00-19:00 sati; a subotom od 10:00 do 14:00 sati. Nedjeljom izložbu možete razgledati isključivo po dogovoru, a sva djela mogu se vidjeti i online na www.artmark.hr .



Kuća Amruš nalazi se u neposrednoj blizini Umjetničkog paviljona, Hrvatske akademije i Nacionalnog muzeja umjetnosti, na Trgu J.J. Strossmayera 5, pored Matice Hrvatske.