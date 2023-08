Otkrijte što se krije u više od 200 glazbenih programa Špancirfesta: "Bit će vrlo živahno, jer zavladat će retro i world music"

Ovogodišnji jubilarni 25. Špancirfest, koji će biti održan u Varaždinu od 18. do 27. kolovoza donosi rekordan broj glazbenih programa na jednom mjestu, čak njih više od 200, koji će biti sjajna zvučna kulisa slavljeničkom izdanju.

Prvi put na Špancirfest ali i u Hrvatsku stiže glazbeno scenska atrakcija Orkestar sirena, dizajnerska kreacija i inovacija francuske kompanije Mécanique Vivante.

Glazbena sirena instrument je s rasponom i bojom zvuka, koji može parirati violini. Naizgled obične sirene za zračnu uzbunu dovele su do stvaranja sedmeročlanog Orkestra sirena kojeg čine mala flauta, dva soprana, dva alta, tenor i bas.

Glavna PAN pozornica Stari grad ugostit će čak 12 koncerata u deset dana, od rock do pop bendova. Veliku pažnju već je privukao bend Franz Ferdinand iz Škotske, a za zagrijavanje prije njihove svirke zadužen je mladi, no vrlo popularan, slovenski indie rock bend Joker Out. O sjajnoj splitskoj ekipi TBF-a mnogo se toga već zna, no sigurni smo da će uživati dijeleći glazbene emocije s mnoštvom posjetitelja. Mlada dubrovačka ekipa iz grupe Silente obećaje odlično druženje, a Buč Kesidi iz Pančeva svoju će „Euforiju“ rado podijeliti s obožavateljima.

Neno Belan & Fiumens & Brass Experience svoj će morski entuzijazam zamijeniti kontinentalnim, a Parni valjak feat. Igor Drvenkar imat će čast zatvoriti Špancirfest. Kako pjesme Pink Floyda zvuče u izvedbi skupine The Croatian Pink Floyd Show posjetitelji će moći čuti na ovoj pozornici, a bez sumnje i zapjevati neke od njih. BluVinil će možda otkriti „Tajnu srca“, a Fran Vasilić s otoka Krka glazbenik je nove generacije, ponosan na gotovo deset milijuna streamova na Spotifyu, a na TikToku je uspio prikupiti gotovo četiri i pol milijuna pratitelja. Cold Snap, koji ove godine slavi 20. rođendan, kao i bend Crna kronika predstavljaju varaždinsku glazbenu scenu. Ulaz na sve spomenute koncerte je besplatan.

Vila Bedeković powered by Kaufland, uvijek atraktivna pozornica pod zvijezdama, ove će godine biti domaćin trima koncertima. Već prvoga dana stiže slovenska vokalna skupina Perpetuum Jazzile, jedna od najvećih na svijetu. Oponašaju razne instrumente i zvukove iz prirode, a oni koji su ih čuli zauvijek će ih pamtiti. Kako zvuči mediteranska inačica pop repertoara predstavit će Grupa Cambi, poznata po hitu „Zaljubljen“.

Treći koncert pod nazivom „Nothing Else Matters“ na ovoj pozornici održat će učenici i profesori Glazbene škole u Varaždinu u suradnji s udrugom nuSynergetic. Interpretirat će neke od najpoznatijih svjetskih hitova na klasičan način što zvuči vrlo atraktivno. Obradit će neke od najpoznatijih skladbi grupa Metallica, Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jama, Guns's'Rosesa te ih interpretirati na klasičan način. Podržite mlade glazbene nade, a ulaznice za spomenuta događanja potražite na www.eventim.hr.

U ovoj zoni bit će vrlo živahno, jer zavladat će retro i world music. Najveće hitove kralja rock&rolla, Elvisa Presleya, u retro stilu će oživjeti DJ Mario Kovač i DElvis real tribute band te podsjetiti na njegove najveće hitove. Ivana Banfić (I Bee) dance kraljica 90'ih, svojom će nepresušnom energijom sve rasplesati, a vrlo atraktivan band One Dread prisutne će odvesti u svoj reggae svijet.

Gypsy Jaz atrakcija iz Mađarske Besh o droM, izvodi najpoznatije pjesme romske glazbe s nevjerojatnim žarom već više od 20 godina i jedan su od najutjecajnijih Gypsy Jazz bendova na svijetu. Kvartet Rumbaristas, koji osvaja europske i svjetske pozornice, zanimljiv je world music bend s korijenima i utjecajima iz južne i srednjoeuropske glazbe.

Profiliraju se kao višejezični kvartet, a sudjelovali su na značajnim svjetskim glazbenim festivalima te su se odlično pozicionirali unutar europske world music scene.

Balkanske elemente u novim, modernim aranžmanima priprema sastav Balkan Zoo, kombinirajući elemente romske glazbe sa živopisnim flamencom.

HEROJI ULICA – oni su trenutno manje poznati, no talentirani glazbenici. Dovoljno veliki da bi svojim kvalitetnim nastupima, koji uključuju oko 100 svirki, oduševili publiku i s vremenom postali poznati. Sretat ćete ih na ulicama i trgovima povijesne jezgre, ohrabrite ih i zaplješćite im, jer njihov je život glazba.

LOOP Glazbena klinika donosi 40-ak glazbenih programa, a izdvajamo nastupe Ivane Galić & SoulBeata, umjetnika na gitari, Yogija Lonicha i Gadjo Manouche - skupine koja maestralno svira gypsy jazz.

KAMPERICA – glazbena inovacija na četiri kotača, ujedno i jedinstvena turistička atrakcija smjestit će se na središnjem gradskom trgu, Korzu i sigurno vas privući kao magnet, kad čujete ugodnu glazbu u izvedbi mladih umjetnika.

Na Kapucinskom trgu ritmovima i beatovima vladat će nekoliko sjajnih DJ'eva - dirigentsku palicu preuzima legendarni Ozren Kanceljak sa svojim glazbenim vremeplovom, uvijek atraktivnu glazbu puštat će Robert Mareković (ex Fantomi), a svoj će glazbeni odabir podijeliti i Stanko Bondža i Jazzozo. DJ-i će biti zaduženi i za glazbenu kulisu u najšarmantnijoj ulici, Uskoj ulici gdje će i ove godine biti Kreativnica.