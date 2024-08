10 najboljih komedija prošloga desetljeća

Ne znate što bi gledali, a želite nešto opuštajuće - podsjećamo na komedije iz prošlog desetljeća koje su redefinirale žanr i postale omiljeni filmovi za zabavu.

Smijeh je lijek! Upravo zato on je neizostavni dio naših života, a onda i filmske industrije. Uz njih se opuštamo, zabavljamo i nakratko zaboravljamo na svakodnevne brige. Stres i najrazličitiji izazovi naši su vjerni suputnici kroz život, no komedije su tu da nam ponude “prozor” u zabavu i bezbrižnost. No humor nije “alat” samo za zabavu. On je važan i za ukazivanje na važne teme, te nam pruža priliku da se nasmijemo vlastitim nesavršenostima i izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo, piše Kinofilm.

Zbog osjećaja koje u nama bude, neke komedije se gledaju i više puta, a ako se pitate čemu ste se smijali u prošlom desetljeću, evo nekoliko filmova objavljenih od 2010. do 2019.

10. Scott Pilgrim protiv svijeta

Ljubitelji stripova svakako bi morali pogledati ovaj film. Riječ je o spoju komedije, akcije, avanture i fantastike koji se temelji na stripu “Scott Pilgrim”, autora Bryana Leeja O’Malleya. U središtu priče je mladić iz Toronta koji svira bas-gitaru u indie rock bendu “Sex Bob-Omb”. On se zaljubljuje u misterioznu Ramonu Flowers, ali da bi osvojio njezino srce, mora se suočiti s njezinih sedam zlih bivših partnera i to serijom nadrealnih i spektakularnih borbi. Kroz ove izazove, Scott se suočava ne samo s bivšima, već i sa svojim vlastitim nesigurnostima i pitanjima o ljubavi i identitetu.

U filmu ima robota, borbi, mačeva, kung fua, veganske policije, letećih demonskih hipster djevojaka…, uglavnom svega, ali ponajviše smijeha.

Scott Pilgrim protiv svijeta režirao je Edgar Wright, a glume Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson i Jason Schwartzman.

Film kombinira elemente stripa, animea, videoigara i rock glazbe što ga čini jedinstvenim i inovativnim, a izrazito važnu ulogu ima glazba koja nije tek “pozadinska”, nego predstavlja ključan element cijele priče i samih borbi.

9. Djeveruše

Ovaj film često se naziva revolucionarnim i to stoga što je pokazao da žene mogu nositi komediju na svojim leđima i postići ogroman uspjeh. Time je srušio dotadašnje predrasude o žanru te postavio nove temelje. U središtu priče je 30-godišnja Annie Walker (Kristen Wiig) pred koju život postavlja nove izazove kad ju njezina najbolja prijateljica Lillian (Maya Rudolph) pozove na vjenčanje. Annie prihvaća ulogu djeveruše, no ubrzo mora pronaći način kako surađivati s Helen (Rose Byrne), “savršenom” i bogatom novom prijateljicom mladenke, koja prijeti da će joj preuzeti “titulu” najbolje prijateljice. Dakle, tijekom priprema za vjenčanje, Annie se suočava s nizom smiješnih i katastrofalnih situacija koje testiraju njezino prijateljstvo i samopouzdanje.

Djeveruše je režirao Paul Feig, a film je postigao ogroman uspjeh na kinoblagajnama, zaradivši više od 288 milijuna dolara širom svijeta. Glavna glumica, Kristen Wiig, zajedno s Annie Mumolo napisala je scenarij za film, scenaristički duo bio je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg originalnog scenarija, a nominaciju je, zahvaljujući ulozi Megan Price, zaslužila i glumica Melissa McCarthy.

