Evo kako je Josip Katalenić izgledao kada je imao vojsku obožavateljica, a prisjetite se i glasa zbog kojeg je dobio titulu međimurskog slavuja!

Josip Katalenić pred kamerama je prvi put zapjevao u Turbo Limach Showu, a sa samo 17 godina nastupio je na Dori s pjesmom "Ja te volim" i osvojio domaću publiku svojim glasom.

Pjevač Josip Katalenić našao se u centru pažnje nakon što je osuđen na 4 godine i 11 mjeseci zatvora i to zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju te niza skandala i bizarnih incidenata u koje je bio uključen.

42-godišnji Josip na domaćoj se glazbenoj sceni pojavio sa svega 17 godina kada je izveo svoj prvi ozbiljniji nastup i to na Dori, gdje je otpjevao pjesmu "Ja te volim" Đanija Maršana i osigurao si mjesto na estradi. Žario je i palio svojim hitovima među kojima su bili "Put u raj", "Idu godine", "San", "Dora", "Povedi me" i drugi, uskoro je dobio i nadimak međimurskog slavuja.

No nekoliko godina kasnije počeli su prvi problemi i to kada je 13-godišnjakinji na jednom dječjem talent showu dobacio broj svoje sobe, a drugoj rekao da je ružna. Oglasila se tada čak i pravobraniteljica za djecu, no Katalenić je na sve odmahnuo rukom. Sve je nazvao šalom, ispričavši se naknadno. Tada je odlučio nestati na neko vrijeme no brzo se vratio i to pjesmom za koju je tvrdio da je hit u SAD-u. Bio je poznat po prijateljstvu s Matijom Marčecom koji je nasmrt pretukao mladića u jednom klubu u Čakovcu, prijetio je oružjem, a 2015. i 2016. uslijedile su optužnice zbog iskorištavanja djece za pornografiju. Neko je vrijeme proveo i u istražnom zatvoru, no uz jamčevinu koja je prvi put iznosila 50 tisuća, a drugi put navodno 1,5 milijuna kuna, vrijeme je provodio na slobodi.

No posrnuli se pjevač u javnosti nakon svega rijetko pojavljivao, čak ga ni njegovi susjedi nisu baš viđali, iako je navodno živio u roditeljskoj kući pa i danas rijetki znaju kako sada izgleda.

