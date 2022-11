Zbog proćelave kose s nekoliko pramenova sa strane mnogi legendarnog glumca nisu odmah prepoznali, a tu je i prosijeda brada!

Nicolas Cage snimljen je u neprepoznatljivom izdanju na setu novog filma "Dream Scenario" koji snima u Torontu.

Oskarovac Nicolas Cage snimljen je gotovo neprepoznatljiv na setu svoje nove komedije "Dream Scenario" norveškog redatelja Kristoffera Borglija u Torontu.

58-godišnji Nicolas za potrebe uloge sada ima u ćelavu glavu s tek nekoliko pramenova kose sa strane, nosi naočale i prosijedu bradu s kakvom ga dosad nismo imali prilike vidjeti, a zbog nove transformacije djeluje puno starije.

Glumac je prije nekoliko mjeseci predstavio novi imidž nakon što se odlučio za dramatičnu promjenu boje kose i puštanje bradice, a tim je potezom ponovno sve uspio iznenaditi. Tada je svoje smeđe pramenove obojao u jarko crvenkastu nijansu, zbog čega ga obožavatelji u Las Vegasu umalo nisu ni uspjeli prepoznati na ulici. Jedan od njih podijelio je glumčevu najnoviju fotografiju na Twitteru.

"Ovo je Nic Cage s novom crvenom kosom... To je to, to je the tweet", napisao je uz fotografiju.

Nicolas je navodno obojio kosu za novu ulogu nakon što je njegov posljednji film, "The Unbearable Weight of Massive Talent" postigao veliki uspjeh među obožavateljima i kritičarima, a sniman je u Hrvatskoj.

