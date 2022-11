Nekad je prozivala mršave djevojke, a sada je sama skinula 30 kilograma i ne nalikuje na staru sebe

Meghan Trainor pokazala je ponosno novu figuru nakon što je izgubila gotovo 30 kilograma, i to na ovogodišnjoj dodjeli nagrada American Music Awards.

Pjevačica Meghan Trainor pokazala je svoju novu figuru u jarko ružičastom odijelu u kojem se pojavila na dodjeli nagrada American Music Awards 2022. u Los Angelesu.

Pogledaj i ovo Neočekivan potez 'SLOMILI SU MI REBRA' Pjevačka zvijezda uklonila vlastiti spot zbog pretjeranog photoshopa

28-godišnja Meghan doslovno je zablistala u blještavoj kombinaciji, a ispod sakoa nije nosila baš ništa, i to nakon što je nedavno otkrila da je izgubila gotovo 30 kilograma, zbog čega ju nije lako prepoznati na prvi pogled. Dobro raspoložena našla se tako u središtu pozornosti, a fotografima koji su je dočekali spremno je pozirala.

U jednom od nedavnih intervjua priznala je kako se nije osjećala ugodno nakon što je prošle godine rodila sina Rileyja jer su joj se pojavile strije i bila je teža nego ikad.

"Imala sam osjećaj kao da uopće ne volim sebe. Bila sam teža nego ikad prije i bila jednostavna izgubljena. Prva pjesma koju sam napisala nakon poroda zove se 'Remind Me' i govori o tome kako me moj muž podsjeća tko sam nekada bila, a potom koliko misli da sam lijepa", izjavila je za Daily Mail.

Pjevačica je od samih početaka svoje karijere zagovarala ljepotu ženskog tijela, no neke je kolegice znala osloviti pogrdnim riječima i rugati im se što su mršave, što se nije svidjelo njezinim obožavateljima, koji su je na kraju kritizirali jer je i sama odlučila skinuti višak kilograma.

Na glazbenoj se sceni pojavila 2009. godine, a proslavila se hitom "All About That Bass".

