Sjećate se Maline Grahek? Bivša najseksi Hrvatica odrekla se karijere i posvetila odgoju sina, ali još se pamti bizarna tučnjava u kojoj je sudjelovala!

Malina Grahek i Josip Šelendić bili su jedan od popularnijih domaćih parova, a njihovu braku kraj je došao 2012. godine.

Naša bivša manekenka, koja je nosila i titulu najseksi Hrvatice, Malina Grahek svojevremeno je vladala domaćim modnim pistama i bila je glavna zvijezda društvenih događanja, no danas živi drugačijim načinom života.

34-godišnja Malina se povukla iz javnosti kako bi se posvetila brizi o sinu Luki kojeg je dobila u braku s 44-godišnjim poduzetnikom Josipom Šelendićem od kojeg se razvela 2012. godine. Bivši supružnici su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima i zajedno brinu o svom jedincu, a Malina je jednom prilikom otkrila da su joj dani poprilično ispunjeni jer dok je sin u školi ona radi u obiteljskoj firmi, točnije u pogrebnom poduzeću, koje posluje već 30 godina. Manekenske angažmane zamijenila je uredskim poslom i zbog toga ne žali ni najmanje.

Sada su se pojavile Malinine i Josipove fotografije iz 2010. godine, na kojima su ih fotografi snimili u večernjem izlasku u jednom hvarskom kafiću u kojem su se družili s prijateljima.

Vijest o razvodu Josip je objavio na svom profilu na Facebooku, kada je napisao da je ponovno slobodan. Problemi su počeli godinu dana prije razvoda i to nakon što se u domaćim medijima počelo pisati o Malininu neprimjerenom ponašanju i nekoliko incidenata koje je izvazvala u noćnim izlascima.

Mnogi još dobro pamte i njezinu tučnjavu s kolegicom Anteom Kodžoman do koje je došlo 2009. u jednom zagrebačkom klubu i to u klubu čiji je vlasnik upravo bio Josip, tadašnji Antein bivši dečko, a Malinin budući suprug, a upravo se on navodio kao glavni razlog.

Malina je u javnosti posljednji put snimljena 2018. godina na rukometnoj utakmici u Areni Zagreb na kojoj se pojavila u društvu sina i prijatelja.

