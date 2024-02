Upoznali smo je kao talentiranu djevojčicu, a pred očima javnosti izrasla je u prelijepu mladu ženu!

Antonia Dora Pleško proslavila se u showu Supertalent, u kojem je prvi put sudjelovala kao djevojčica, a otad je izgradila glazbenu karijeru te je izrasla u pravu ljepoticu.

Mladu splitsku pjevačicu Antoniju Doru Pleško (25) domaća publika prvi je put upoznala 2009. godine, kada se natjecala u popularnom showu Nove TV Supertalent.

Tada joj je bilo samo 10 godina, a svojim iznimnim glazbenim talentom očarala je žiri i publiku te je natjecanje završila u samom finalu. Nazivali su je malenom Lizom Minelli, splitskim čudom od djeteta, dobila je čak i ulogu u holivudskoj seriji.

U Supertalent se vratila iz 2017. godine, a iako je došla samo kao pratnja prijateljici Loreni Bućan, na kraju je i sama nastupila te je dobila zlatni gumb.

I tada joj je pobjeda u showu izmakla za dlaku, no njezina je karijera nakon toga doživjela strelovit uspon.

Nastupala jena popularnim domaćim festivalima, natjecala se i na Dori, izbacila nekoliko pjesama i spotova, a osim glazbom pozornost javnosti danas privlači i svojim izgledom.

Na Instagramu ima više od 22 tisuće sljedbenika koji je redovito ispod objava obasipaju lajkovima i komplimentima, a ovih dana ne prestaje ih oduševljavati svojim fotografijama iz Zagreba, gdje trenutačno boravi.

Antonia je prošle godine pokrenula i vlastiti podcast u kojem prepričava situacije iz svoga života koje su dosad bile nepoznanica.

"Toliko sam htjela pričati o svemu što me u životu mučilo i što sam prošla, ali i dati savjete kroz svoje situacije. Ali da sve to bude baš kako se zove i podcast 'Bez filtera, iskreno'. Odlučila sam se za audiopodcast jer ne želim biti fokusirana na kameru i odmah mi je to drukčiji pristup. Iskreno, ja sam tu bez šminke u trenirci na kauču ili bilo gdje i pričam iz srca kao što bih da je netko pored mene", objasnila je pjevačica u IN magazinu.

Koliko se Antonia promijenila otkako smo je kao djevočicu upoznali u Supertalentu, pogledajte u našoj galeriji.

