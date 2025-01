Znate li tko je ovo? Nikad nije doživio slavu kao njegov brat, iako su glumili u istom filmu

Jedan od slavodobitnika ovogodišnje dodjele nagrade Zlatni globusi bio je Kieran Culkin, mlađi brat popularnog Macaulayja.

Ovogodišnja dodjela nagrada Zlatni globusi otvorila je sezonu ceremonija kojom će se u iduća dva i pol mjeseca nagrađivati ono najbolje iz svijeta filmova, televizija i glazbe u 2024. godini. Među nagrađenima je i glumac Kieran Culkin, dobivši nagradu za najboljeg sporednog glumca u filmu "Stvarna bol".

Ovaj 42-godišnji glumac dolazi iz obitelji s bogatom povijesti u svijetu filma. Rođen kao četvrto od sedmero djece obitelji Culkin, Kieran je odrastao uz puno slavnijeg starijeg brata Macaulayja, popularne dječje zvijezde devedesetih, a imali smo ga priliku vidjeti kao rođaka Fullera u popularnoj franšizi "Sam u kući".

I nakon popularnog božićnog filma, nastavio je s manjim ulogama u filmovima "Otac nevjeste" (1991.). Prvu glavnu ulogu ostvario je u filmu "The Mighty" (1998.), a značajnu prekretnicu u karijeri postigao je filmom "Igby Goes Down" (2002.), za koji je nominiran za Zlatni globus za najboljeg glumca. Nakon ovog projekta, Kieran je uzeo dugu stanku, tijekom koje bi se sporadično pojavljivao samo u onim projektima koje su njega zanimali.

Najveću slavu i povratak u centar zanimanja ostvario je sa serijom "Nasljeđe", gdje je četiri sezone tumačio ulogu Romana Royja, najmlađeg sina tajkuna Logana Royja. Već od prve sezone Kieran je dobio pohvale za ulogu Romana, za koju je višestruko nagrađen.

Svoju suprugu Jazz Charton je upoznao u baru, a nakon zajedničkog tromjesečnog putovanja, Kieran ju je zaprosio. U braku su od 2013. godine te zajedno imaju dvoje djece, rođenu 2019. i 2021. godine.

Unatoč odrastanju u obitelji s jakim vezama u industriji zabave, Kieran je razvio vlastiti jedinstveni stil glume, često portretirajući likove s mješavinom humora i dubine. Zbog popularnosti njegovih filmova iz devedesetih, njegov stariji brat Macaulay će mnogima biti najpoznatiji Culkin u filmskoj i televizijskoj industriji, no Kieran je pokazao kako i on zaslužuje mjesto među velikanima.

Film "Stvarna bol", koji govori o dva američka brata koji dolaze u Poljsku istražiti povijest svoje bake, preživjele žrtve holokausta, emitiran je i na Zagrebačkom filmskom festivalu, održanom u studenom 2024. godine.

