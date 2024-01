Pogledajte koliko se naš poznati redatelj promijenio od 2005. godine, danas izgleda kao drugi čovjek!

Isplivale su fotografije Dominika Sedlara iz 2005. godine, na kojima ga je teško prepoznati.

Sin našeg redatelja Jakova Sedlara, Dominik Sedlar, također je ostvario uspješnu redateljsku karijeru, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

Sada su isplivale njegove fotografije iz 2005. godine, kada je s ocem bio na promociji knjige i filma "Filozofija Republike Peščenice" autora Željka Malnara u Branimir centru u Zagrebu.

Dominik je tada imao dužu kosicu, brčiće i bradu, a do danas se drastično promijenio.

Osim što više nema kosu, poradio je i na mišićnoj masi, a kako sada izgleda pogledajte u našoj galeriji.

Dominik je s ocem režirao nekoliko filmova, poput "Hrvatske more" i "Milosti mora". Neke od njegovih samostalnih uspješnica su filmovi "Jeruzalemski sindrom", "In Between Engagements" i "The Match" te dokumentarci "Dražen Petrović, košarkaški Mozart", "Searching for Orson" i "Anne Frank, Then and Now".

Njegov zadnji projekt je film "Vindicta", u kojem glumi i Pip Torrens, koji je najpoznatiji po ulozi Tommya Lascellesa, tajnika kralja Georgea VI. i kraljice Elizabete II. u hit-seriji "Kruna".

Prije dvije godine snimio je film “Razgovor” o jedinom susretu Josipa Broza Tita i blaženog Alojzija Stepinca, koji se zbio 4. lipnja 1945. u Zagrebu. Glavne uloge u filmu ostvarili su danski glumac Caspar Phillipson kao Stepinac, te Britanac Dylan Turner koji je utjelovio Tita.

”Uzimajući u obzir da sam pročitao transkripte i vidio kakvi jesu, da su većina toga bili političke naravi, razgovor koji je tekao oko političkih tema i toga što je Tito tražio Stepinca da odstupi od Vatikana, ja sam si ipak dao umjetničke slobode da kreiram taj razgovor kako mislim da bi bilo zanimljivo i publici i što mislim da bi ljudima bilo zanimljivo znat o njima, a možda ne znaju”, rekao je tada u In Magazinu.

Što se tiče njegova privatnog života, Dominik iza sebe ima brak s bivšom voditeljicom Paolom Poljak, s kojom se oženio 2006. godine, no nakon samo 14 mjeseci predali su zahtjev za razvod zbog, kako su naveli, neslaganja karaktera.

Bio je i u vezi s manekenkom Helenom Šopar, danas Zadro, koju je upoznao u Chicagu, na setu njegova filma "In Between Engagements", u kojem je ona odigrala jednu od glavnih uloga.

Dominik je zbog posla kojim se bavi imao priliku upoznati i svjetski poznate face, poput Kevina Spaceya, koji je glumio Franju Tuđmana u filmu njegova oca, a družio se i s legendarnim košarkašem Dennisom Rodmanom prilikom njegove posjete Zagrebu 2003. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Moglo bi vas iznenaditi tko glumi bebu Cvitu u Kumovima, njezina mama iz serije otkrila je dosad nepoznate informacije!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pogledajte kako izgleda sin Tonyja Cetinskog, osvanule su njihove rijetke zajedničke fotografije!