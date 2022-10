Sjećate se Ksene princeze ratnice iz omiljene serije? Pogledajte kako danas izgleda i čime se bavi!

Lucy Lawless i danas je aktivna u svijetu glume, no niti jedna uloga joj nije donijela toliko slave kao ona Ksene princeze ratnice u istoimenoj seriji.

Novozelandska glumica Lucy Lawless proslavila se kao omiljena junakinja serije "Ksena princeza ratnica", čija se zadnja epizoda emitirala prije 21 godinu, nakon čega se nastavila baviti glumom, no u javnosti ju ne viđamo često.

Pogledaj i ovo Premijera Spartaka Prošlo je 17 godina - Sjećate se Xene ratnice?

Danas 54-godišnja Lucy više ne izgleda kako ju većina pamti, svoj zaštitni znak - dugu tamnu kosu je ošišala i posvijetlila, no može se pohvaliti mladolikim izgledom, a dokaz tome su fotografije koje je podijelila na profilu na Instagramu sa svojih 287 tisuća pratitelja.

Glumica je u sretnom braku s producentom Robertom Tapertom s kojim ima kćer i sina, a posljednjih je nekoliko godina posvećena aktivizmu i borbi za očuvanje okoliša zbog koje je 2012. završila u pritvoru i to nakon što je provalila u brod kako bi ga spriječila bušenje nafte.

Osim u "Kseni princezi ratnici" koja je bila emitirana od 1995. do 2001. godine imali smo je prilike gledati u serijama "Agents of Shield", "The Code" i "Spartacus" u kojoj se skinula dok kraja i snimila eksplicitne scene seksa što joj nije predstavljalo nikakav problem.

