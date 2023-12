Sve je osvojila kao slatkica s neobičnom frizurom, ali malo tko zna da je to glumica i iz hit-serije koja se nije propuštala, evo kako danas izgleda!

Taylor Momsen proslavila se ulogom u filmu "Kako je Grinch ukrao Božić" iz 2000. godine, a mnogi je dobro pamte i iz omiljene serije "Gossip Girl".

"Kako je Grinch ukrao Božić" božićni je klasik kojem se gledatelji uvijek vraćaju i rado gledaju film u kojem glume neke od najvećih holivudskih zvijezda uključujući Jima Carreyja i Christine Baranski.

Radnja filma prati krznenog zelenog zlikovca-junaka čiji plan da uništi Božić poremeti slatka djevojčica Cindy Lou. Poznata po svojoj neobičnoj frizuri i anđeoskom glasu, Cindy ignorira upozorenja svojih sumještana Whovillea odlučna dokazati da Grinch ipak ima srce. No gledatelji su ostali šokirani kada su otkrili da je glumica, koja je imala samo sedam godina kada je snimala Grincha i utjelovila Cindy Lou, sada poznata rock-zvijezda.

Riječ je o Taylor Momsen, koji trenutačno predvodi rock-grupu The Pretty Reckless, a mnogi je jako dobro pamte iz TV serije "Gossip Girl", u kojoj je glumila tjeskobnu tinejdžericu Jenny Humphrey, a koja joj je donijela svjetsku slavu.

No, od glumačke je karijere ipak odustala i to kako bi se posvetila isključivo glazbi. Neki od njezinih najpoznatijih hitova uključuju "Just Tonight", "Make Me Wanna Die" i "Heaven Knows". Ipak, s veseljem i nostalgijom se osvrće na svoju dječju glumačku karijeru, pa je u intervjuu za Today 2020. godine rekla da je film zapravo potaknuo njezino zanimanje za glazbu.

"U svojoj sam spavaćoj sobi i uz svjetiljku si pjevam 'Gdje si Božiću'. Mislim, u suštini, to je bio moj prvi glazbeni video, tako da me to uvijek oduševi. I sjećam se da sam mislila da je to stvarno zabavna scena za snimanje", izjavila je tada.

Uz to je se prisjetila rada s holivudskom legendom Jimom Carreyjem, opisujući ga kao neusporedivog s bilo kime.

"Sjećam se da je bio tako ljubazan, tako zabrinut, ali tako metodičan u onome što je radio. Čak i kada sam bila tako mlada, sjećam se da sam ga gledala i rekla: 'Trenutno gledam umjetnika na poslu", otkrila je Taylor koju će i ove godine zasigurno mnogi gledati u omiljenom božićnom klasiku.

Inače, stranica Giant Freaking Robot nedavno je izvijestila da je nastavak Grincha neizbježan i da će se Jim Carrey vratiti za njegovu ulogu.

"Jim Carrey se vraća u Universal Pictures za ''The Grinch 2'', ponovno glumeći najpoznatiju i najzlovoljniju kreaciju dr. Seussa", napisali su.

Zvijezda je do sada šutjela o projektu o kojem se pričalo, ali je ranije rekao kako uglavnom nije obožavatelj nastavaka.

