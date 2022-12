Bila je preslatka zvijezda jednog od omiljenih božićnih filmova, ali danas ju rijetko tko može prepoznati

Miffy Englefiel jedna je od glumica iz filma "The Holiday", božićnog klasika koji je i danas jedan od omiljenih, a koju je danas teško prepoznati.

Film "The Holiday" jedan je od omiljenih božićnih filmova koji se rado gleda i 16 godina nakon što je premijerno prikazan, a neke njegove zvijezde danas su u potpunosti neproznatljive.

Ljubitelji božićnog klasika sigurno pamte Miffy Englefiel, odnosno njezin lik preslatke Grahamove kćeri Sophie, kojeg je utjelovio Jude Law, a koja je do danas doživjela popriličnu transformaciju.

Miffy danas ima 23 godine i sudeći prema njezinu profilu na Instagramu postala je prava punk princeza. Jedna od posljednjih fotografija koje je podijelila na društvenim mrežama pokazuje ju u svilenoj haljini, čarapama do koljena, kožnoj jakni i lakiranim cipelama s platformom. Uz to do izražaja dolazi napadan make-up, ali tetovaže kojima je ukrasila noge i ruke.

Mlada Britanka u posljednjih 16 godina nije promijenila samo imidž, već i cijeli život, pogotovo nakon što je postala majka djevojčice Frankie koju dijeli sa svojim partnerom, bubnjarem Alexom Whivley-Conwayem. Obitelj živi u West Sussexu, a bivša dječja zvijezda redovito objavljuje novi sadržaj i sa svojim TikTok pratiteljima.

Nedavno je upravo na toj platformi prozvala muškarce koji su joj slali, kako ona kaže, "odvratne" komentare o njezinom liku u "The Holidayu".

"Kad mi odvratni starci govore stvari poput 'Tako mi je drago da si još uvijek tako sladak kao što si bila u The Holidayu. Povezivanje toga kako sam izgledala kao dijete s onim kako izgledam kao odrasla žena, izaziva užas svih vrsta", izjavila je u jednom od videa koji je snimila.

Glumica se tih vremena prisjetila u jednom intervjuu za New York Times te otkrila da su Jude Law i Cameron Diaz kao glavne zvijezde filma, provodili puno vremena s njom i njezinom sestrom na ekranu Emmom Pritchard, koja je glumila Oliviju. Otkrila je i da su im poklonili traper jakne s njihovim izvezenim imenima, nakon što je snimanje filma završeno.

"Napravili su sve za te dvije male djevojčice koje su trčale uokolo. Jude je imao jako puno vremena za nas. Uvijek mi je davao savjete o glumi", izjavila je Miffy.

