Ovog slatkog dječaka iz Forresta Gumpa svi pamte po kultnoj rečenici, a evo kako izgleda 30 godina kasnije!

Michael Conner Humphreys glumio je mladog Forresta Gumpa u istoimenom filmskom klasiku, ali glumačku je karijeru zamijenio sasvim drugim poslom.

Bivši dječji glumac Michael Conner Humphreys, koji se proslavio ulogom u kultnom filmu Forrest Gump, danas izgleda neprepoznatljivo, i to nakon što se pridružio vojsci, slično i kao njegov lik u hit-filmu.

Danas 38-godišnji Michael u filmu je glumio kada mu je bilo tek osam godina, a pripala mu je uloga mlađe verzije glavnog lika, čiju je odraslu verziju utjelovio Tom Hanks. Michael je tako, između ostalog, snimio legendarnu scenu u kojoj Forrestova ljubav Jenny viče: "Trči Forrest, trči!", koja je jedna od najprepoznatljivijih u povijesti filma.

Deset godina nakon uloge u Forrestu Gumpu Michael se prijavio u američku vojsku te završio službu četiri godine kasnije, 2008. godine. Tako je u jednom razgovoru u emisiji The Paul Leslie Hour 2020. govorio o svojoj glumačkoj karijeri i vremenu provedenom u vojsci. Priznao je da ga je već kao dječaka zanimala vojna tehnologija i da je volio zrakoplove, brodove, tenkove i slične stvari.

"A onda sam snimajući Forresta Gumpa imao izravan kontakt s marincima. Odveli su me u marinsku bazu i pustili su me da obiđem borbeni avion F18 i sve ostalo. Pustili su me da se igram s tim stvarima kao klinac, što je malo više pobudilo moje zanimanje", prisjetio se Michael, koji je svjetla reflektora ostavio daleko iza sebe.

Michael se danas u javnosti rijetko pojavljuje, a nije baš aktivan ni na profilu na Instagramu, na kojem ga prate dvije tisuće ljudi, a posljednju objavu podijelio je prije godinu dana.

