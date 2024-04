Bila je jedna od onih koju su svi otpisali na početku karijere, a nakon kultnog King Konga ispisala je povijest i postala žena kojoj se svi dive

Jessica Lange legendarna je američka glumica kojoj je ispisala povijest filma, a jedno od njezinih posljednjih pojavljivanja u javnosti bilo je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Legendarna američka glumica Jessica Lange proslavila se svojim ulogama u kultnim filmovima kao što su "King Kong", "Tootsie", "Grey Gardens" i "American Horror Story", a glumom se aktivno bavi i u 75. godini.

Jessica je u svijet showbussinesa ušla radeći kao model, a onda je 1976. godine odabrana da glumi u mega-hit filmu "King Kong" koji joj je donio svjetsku slavu. Šest godina kasnije bila je nominirana za Oscara za najbolju glumicu u filmu "Frances", a zlatni je kipić osvojila za najbolju sporednu glumicu u filmu "Tootsie". Kasnije je osvojila još jednog Oscara, ovaj put u kategoriji najbolje glumice, za svoju ulogu u filmu "Blue Sky" iz 1994. godine.

Osim Oscarima nagrađena je nizom priznanja za uloge u filmovima "A Streetcar Named Desire", "A Thousand Acres", "Normal", "Grey Gardens" i American Horor Story". Svoju prvu nagradu Tony dobila je 2016. godine za brodvejsko oživljavanje predstave "Long Day's Journey Into Night".

Jessica je rođena je 20. travnja 1949. godine u Cloquetu u Minnesoti. Treće od četvero djece, Lange je bila kći Dorothy Florence i Alberta Johna Langea, pedagoga i prodavača zbog čijeg se posla obitelj često selila, pa je tako u jednom od kasnijih intervjua zaključila da su živjeli poput cigana. 1967. godine upisala je studij umjetnosti na Sveučilištu Minnesota, a imala je velike snove da vidi svijet.

U proljeće 1968. godine, prije nego što je završila prvu godinu studija, Jessica je upoznala i zaljubila se u 24-godišnjeg profesora fotografije Paca Grandea. S njim je napustila fakultet i putovala diljem Sjedinjenih Država i Europe, a u srpnju 1970. godine nakratko su se vratili u Minnesotu, gdje su se i vjenčali.

Nakon vjenčanja su se preselili u New York, gdje je Grande nastavio raditi na filmskim projektima, a Jessica je, inspirirana francuskom kinematografijom, odlučila studirati pantomimu. 1971. godine preselila se u Pariz kako bi se obrazovala kod učitelja Etiennea Decrouxa, što je potaknulo veliko zanimanje za glumu, te se 1973. vratila u New York kako bi ostvarila filmsku karijeru.

No boravak u inozemstvu stvorio je probleme u braku s Pacom i on ju je ostavio, a ona počela raditi kao konobarica i model u agenciji Wilhelmina kako bi spojila kraj s krajem. No u jesen 1975. godine filmski producent Dino De Laurentiis kontaktirao je Jessicinu agenciju za modele tražeći glumicu koja bi glumila u njegovom novom filmu o King Kongu i agent ju je preporučio za ulogu i nakon probe u Hollywoodu konačno ju je i dobila.

"King Kong" se u kinima pojavio 1976. godine i bio je hit na blagajnama, no kritičari su uglavnom bili negativno nastrojeni prema Jessici i fokusirani na činjenicu da je bivši model. Iako je potpisala sedmogodišnji glumački ugovor s De Laurentiisom, Jessica zbog toga nije radila čak tri godine nakon filma koji ju je proslavio, ali je upoznao ruskog plesača Mikhaila Baryshnikova i njih dvoje su počeli izlaziti.

1979. godine, redatelj i koreograf Bob Fosse, dao je Jessici još jednu priliku za glumu kada je napisao ulogu posebno za nju i to u svom autobiografskom filmu, "All that jazz". Film je bio usredotočen na ženskaroša Joea Gideona, kojeg je glumio Roy Scheider, a koji se suočava sa smrtnošću, a Jessica je glumila anđela smrti u njegovu svijetu mašte. Kritičari nisu bili skloni ni toj ulozi, ali glumica je vratila pozornost Hollywooda. Sljedeće godine dobila je glavnu ulogu u komediji "Kako pobijediti visoke troškove života", ali pozornost kritičara i gledatelja privukla je njezina glavna uloga u remakeu klasika iz 1940-ih "Poštar uvijek zvoni dvaput". Njezina izvedba zaradila je izvrsne kritike, a publika ju je voljela. Napokon je bila na toliko željenom putu slave, a iste je godine rodila njeno i Baryshnikovljevo prvo i jedino zajedničko dijete, kćer Alexandru.

Sljedeća godina za Jessicu se pokazala značajnom jer njezina izvedba u biografskom filmu "Frances", u kojem je glumila glumicu Frances Farmer, donijela joj je nominaciju za Oscara za najbolju glumicu. Na snimanju filma upoznala je dramaturga i glumca Sama Sheparda i dok se njezina veza s Baryshnikovom raspadala, njih dvoje se zaljubilo i počeli su zajedno živjeti. Iste godine osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu u komediji "Tootsie" u kojoj su glumili Dustin Hoffman i Teri Garr, a zanimljivo je da niti jedna glumica nije bila nominirana dvaput u jednoj godini sve od Terese Wright kojoj je to pošlo za rukom 1942. godine.

Jessica je nastavila snimati uspješnice tijekom 80-ih i 90-ih godina, a 1994. godine osvojila je još jednu nagradu Oscar - ovaj put za najbolju glumicu u drami "Blue Sky" u kojoj je glumica uz Tommyja Leeja Jonesa, nakon čega je samo nastavila taj niz.

Uz bogato nagrađivanu glumačku karijeru, Jessica je objavila dvije knjige fotografija "50 Photographs" i "In Mexico", a 2013. godine izdala je i dječju slikovnicu " It’s About a Little Bird".

Jedno od njezinih posljednjih pojavljivanja u javnosti bilo je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara gdje je bila jedna od prezenterica nagrade za najbolju žensku ulogu i na čijoj je pozornici zablistala kao prava diva.