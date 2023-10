Ulogu u hit-filmu dobio je čudnim spletom slučajnosti i sreće, a evo kako izgleda čak 40 godina kasnije!

Henry Thomas stekao je svjetsku slavu zahvaljujući filmu E.T. u kojem je prije četiri desetljeća glumio dječaka Elliota.

Jedan od omiljenih dječjih filmova svih vremena je kultni E.T. snimljen 1982. godine, no i dan danas je rado gledan te izaziva interes što velikih, što malih gledatelja.

A veliki inters izaziva još i njegova glumačka postava pa tako i jedan od glavnih glumaca Henry Thomas, koji je utjelovio glavnu ulogu, dječaka Elliota, a koji četiri desetljeća kasnije izgleda u potpunosti neprepoznatljivo.

Znanstveno-fantastični film redatelja Stevena Spielberga pojavio se u kinima 1982. godine i lansirao Henryja i njegovu kolegicu Drew Barrymore u superzvijezde 1980-ih, a kada je dobio ulogu Elliotta imao je samo deset godina.

Henry je impresionirao gledatelje svojom emotivnom izvedbom i natjerao milijune da zaplaču na kraju filma, kada se njegov lik Elliott slomljenog srca oprostio od E.T.-ja dok se njegov prijatelj vanzemaljac ukrcava na svemirski brod koji ga vodi kući na daleki planet. Znanstveno-fantastični film, koji se smatra jednim od najboljih filmova svih vremena, bio je drugi u kojem je Henry dobio glumačku ulogu, a on čak nije bio ni prvi dječak koji je bio razmatran za nju.

Štoviše, drugi je glumac već bio snimio scene, ali je navodno otpušten zbog lošeg ponašanja, pa je Spielberg morao održati audicije. Henry je bio spreman za to i toliko je impresionirao Stevena da mu je redatelj odmah ponudio posao. Razgovarajući o svojoj audiciji s časopisom Esquire, Henry je rekao da je zamoljen da improvizira jednu od emotivnih scena.

“Pročitao sam scenu iz neke rane verzije scenarija, a onda su me zamolili da improviziram. Mislim da je bit improvizacije bila: 'Našao si nekoga i oni će ti ga oduzeti, a to je tvoj prijatelj, a ti stvarno ne želiš da tvoj prijatelj ode.' Pa sam počeo plakati, i stvarno sam uspio", objasnio je.

Henry je počeo glumiti samo kako bi se izvukao iz pohađanja satova klavira, a Spielberg je bio toliko oduševljen njegovim talentom da mu je odmah dodijelio ulogu nakon dirljive improvizirane audicije.

“Improvizacija je bila toliko srdačna i iskrena da sam mu odmah dao ulogu. Oduševio me ovaj devetogodišnjak”, rekao je redatelj za časopis Premiere.

Henry, koji danas ima 52 godine, priznao je da smatra da je Hollywood neodoljiv i da se želio odmaknuti od glume nakon uzbudljivog početka karijere.

“Bio je to drugi film koji sam ikada radio. Ulogu sam dobio čudnim spletom slučajnosti i sreće. Odjednom mi je zazvonio telefon i svi su me htjeli u svom filmu. To je bila neka vrsta vožnje toboganom koja je trajala nekoliko godina", priznao je.

Nakon E.T.-ja, Henry se pojavio u filmovima uključujući "Legends of the Fall", "Gangs of New York", "Ouija: Origin of Evil" i "The Shining: Doctor Sleep". Također je otkrio da je bio spreman prestati glumiti nakon što mu je štrajk pisaca prouzročio ozbiljne financijske poteškoće, budući da je ostao bez posla.

“Spoticao sam se što se tiče sreće. Pa sam stvarno razmišljao o odlasku iz LA-a kako bih osnovao farmu i tamo odgajao svoju djecu. Morao sam nešto učiniti”, rekao je za Guardian ranije ove godine.

Henry se 2019. godine našao usred skandala kada je u Washingtonu bio uhićen zbog vožnje u pijanom stanju. Prema navodima policije, u automobilu nije bilo neobičnih mirisa niti naznaka da je pijan, no zaustavili su ga zbog prebrze vožnje. Tek je u interakciji s policajcem izašlo na vidjelo da je alkoholiziran, pa su ga odveli u policijsku stanicu na triježnjenje.

Sljedećeg je jutra glumac pušten iz zatvora, no poznato je kako je vodio dugu borbu s alkoholom, baš poput brojnih njegovih kolega koji su slavu stekli kao dječji glumci.

