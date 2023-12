Pamtimo ga kao slatkog srcolomca iz hit-serije, a evo kako izgleda nakon što ga nitko nije vidio skoro osam godina!

Jonathan Taylor Thomas snimljen je nakon dugo vremena u javnosti i rijetki su uspjeli prepoznati tu nekadašnju veliku dječju zvijezdu.

Zvijezda nekad omiljene serije "Sam svoj majstor" Jonathan Taylor Thomas viđen je nakon dugo vremena u javnosti, no rijetki su shvatili da je riječ o glumcu koji je nekada nosio nadimak tinejdžerskog srcolomca.

42-godišnji Jonathan viđen je kako izlazi iz svoga stana u Kaliforniji s pićem u ruci, a bilo je to jedno od njegovih rijetkih pojavljivanja otkako je napustio Hollywood 2015. godine. Najveću je slavu stekao ulogom Randyja Taylora u seriji "Sam svoj majstor", koja se emitirala od 1991. do 1999. godine, a u kojoj je glumio zajedno s Timom Allenom, Patricijom Richardson, Taranom Noom Smithom, Pamelom Anderson i Williamom O'Learyjem. Također je poznat po tome što je dao glas mladom Simbi u filmskom hitu "Kralj lavova" iz 1994. godine, kao i Pinocchiju u filmu "Pinokijeve pustolovine".

Kad je bio na audiciji za kultnu ulogu koja ga je vinula u zvijezde, voditelji kastinga nisu samo mislili da je dobro prošao, već i "da stvarno veoma nalikuje svom budućem televizijskom tati Timu Allenu, prenosi IMDb.

Jonathana nitko nije puno viđao otkako je odustao od glume, a obožavatelji su ga posljednji put uočili 2021. godine kada je bio šetao s ljubimcima Los Angelesom, a prema pisanju magazina People, to je bilo prvi put da je fotografiran u javnosti nakon gotovo osam godina.

U jednom od intervjua Thomas je rekao da slavu nikad nije shvaćao previše ozbiljno i da ne žali što je napustio filmsku industriju.

"Radio sam bez prestanka od svoje osme godine. Htio sam ići u školu, putovati i malo se odmoriti, sjediti u velikoj knjižnici među knjigama i učenicima, to je bilo lijepo i kul. Bilo je to novo iskustvo za mene. Bilo je to sjajno razdoblje u mom životu, ali to me ne definira", izjavio je svojevremeno za People.

Kad mu je bilo sedam godina, radio je i kao model za tiskane reklame u Sacramentu te se pojavljivao u TV reklamama za pahuljice Kellogs i igračke Mattel. Diplomirao je na Chaminade College Preparatory School u Missouriju 2000. godine i studirao filozofiju i povijest na Sveučilištu Harvard u Massachusettsu, nakon čega je 2010. godine otišao na Sveučilište općih studija Columbia u New Yorku.

