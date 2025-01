Prošle su 23 godine od kultnog filma! Fanovi poludjeli zbog ponovnog susreta Lopez i Fiennesa

Na prijamu nagrada časopisa Variety Jennifer Lopez susrela se s Ralphom Fiennesom, kolegom iz filma "Dogodilo se na Manhattanu".

Jennifer Lopez nedavno je dobila nagradu časopisa Variety "Legend & Groundbreaker Award" za svoju iznimnu karijeru i njezin utjecaj u industriji zabave, posebno u kontekstu uloge u filmu "Unstoppable". Tim povodom Variety je organizirao prijam i odlučio iznenaditi Lopez s gostom kojeg nije dugo vidjela.

Na ovom prijemu našao se britanski glumac Ralph Fiennes, s kojim je Lopez snimila popularnu romantičnu komediju "Dogodilo se na Manhattanu". Fiennes je održao govor u kojem je nahvalio rad s Jennifer Lopez, koja nije mogla sakriti koliko je bila oduševljena tim potezom.

"Ne mogu ti dovoljno zahvaliti, Ralphe Fiennesu, na tvojim prekrasnim riječima i na našem malom ponovnom okupljanju iz filma 'Dogodilo se na Manhattanu' danas. Bilo je divno vidjeti te. Doveo si me do suza. (Zato sam cijeli svoj govor prošmrkala, haha.)", napisala je dirnuta Lopez. "Volim te. Hvala ti puno. Raditi s tobom bilo je jedno od najvećih postignuća moje karijere do sada. Kažem "do sada" jer se nadam da ćemo to uskoro ponoviti za 'Dogodilo se na Manhattanu 2'. Nikad se ne zna..."

Njihov ponovni susret oduševio je njezine pratitelje, koji su već najavili kako bi došli u kino pogledati "Dogodilo se na Manhattanu 2", ako se to dogodi.

Fotografije Lopez i Fiennesa nakon 22 godine od "Dogodilo se na Manhattanu" potražite OVDJE.

Jennifer Lopez dogovorila se sa svojim uskoro bivšim suprugom Benom Affleckom oko podjele imovine, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je uhvaćena u šetnji s muškarcem, a tko je to u pitanju, pogledajte OVDJE.

Fiennes se pak nedavno ujedinio s još jednom kolegicom iz filma iz devedesetih, a više o tome pročitajte OVDJE.

