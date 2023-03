Legendarna glumica u 86. godini može se pohvaliti mladolikim licem, a evo u čemu se krije njezina tajna

Jane Fonda može se pohvaliti mladolikim izgledom kojim privlači pažnju gdje god da se pojavi.

Legendarna holivudska glumica Jane Fonda otkrila je kako joj uspijeva izgledati mladoliko u devetom desetljeću života. Izjavila je pritom da su u tome jednostavno ključni dobri geni i puno novca.

85-godišnja Jane, koja je prije nekoliko mjeseci objavila da je njezin rak u remisiji, snimljena je pri dolasku na snimanje emisije "The Late Show with Stephen Colbert" u New Yorku, gdje su je dočekali brojni novinari i paparazzi.

Jedno od pitanja koje su joj postavili je bilo u čemu je tajna njezina dobrog izgleda.

"U čemu je tajna? U dobrim genima i puno novca", izjavila je Jane za TMZ.

Glumica je bila sjajno raspoložena nakon što je prošlog rujna otkrila da boluje od ne-Hodgkinova limfoma, nakon čega je bila podvrgnuta kemoterapiji šest mjeseci, a zatim je objavila da je rak u remisiji.

"Bio je to najbolji rođendanski poklon u životu", izjavila je tada u jednom od intervjua.

Jane se inače u tinejdžerskim godinama borila s bulimijom i desetljećima je patila od poremećaja u prehrani.

"Morala sam svaki dan raditi na samoprihvaćanju, nije mi to bilo lako. Bila je to vrlo duga borba za mene, ali sada mi nije problem objaviti fotografije na kojima izgledam bijedno, čak sam jednom objavila i onu na kojoj mi nedostaje zub. Fotka je iz aplikacije i nije stvarna, ali snimila sam to u jednom restoranu u Portugalu i objavila", priznala je Jane.

Što se tiče plastičnih operacija, nikada se nije suzdržavala govoriti javno o toj temi, a jedan od intervjua o tome dala je za Guardian 2015. godine.

"Mislim da sam si plastičnim operacijama kupila jedno desetljeće", priznala je Jane.

U 80-ima je povećala grudi, kasnije je ipak odlučila ukloniti implantate, a nekoliko je puta zatezala kožu lica. No u svojem dokumentarnom filmu "Jane Fonda In Five Acts" zbog toga je izrazila žaljenje.

"Volim starija lica, volim vidjeti živopisna lica. Volim lice Vanesse Redgrave i voljela bih da sam bila hrabrija", priznala je glumica i pokazala kako nikad nije kasno za odluku o dostojanstvenom starenju.