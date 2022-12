Sjećate se Ivana Mikulića? Zbog opake se bolesti povukao sa scene, a sad se nakon dugo vremena opet pojavio u javnosti

Ivan Mikulić nakon dugo vremena pojavio se u javnosti i pokazao novi imidž.

Pjevača Ivana Mikulića u javnosti dugo nismo vidjeli pa su se mnogi iznenadili kada se pojavio u jednoj emisiji na našoj javnoj televiziji.

Ivan Mikulić vraća se na domaću glazbenu scenu!

54-godišnji Ivan od dana svoje najveće slave poprilično se promijenio, a sada ima i nešto drugačiji imidž. Zaštitni znak postala mu je prosijeda brada, kraća kosa i naočale za vid. U javnosti ga nismo imali prilike često vidjeti zbog bolesti s kojom je vodio tešku bitku, ali sada je dobro i najavio je jednu novost.

"Nakon dugog niza godina i COVID godina konačno su se opet mene sjetili, nisu me zaboravili. Predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg izvadio me iz naftalina. Neko vrijeme ipak je učinilo svoje", izjavio je Ivan u emisiji Dobro Jutro Hrvatska i tako najavio svoj nastup na 27. Širokobriješkoj večeri.

Ivan se povukao iz javnosti 2008. godine zbog tumora na mozgu, a nakon što ga je pobijedio, neuspješno se pokušavao vratiti na scenu i danas se o njemu malo zna. Četiri godine ranije s pjesmom "Daješ mi krila" predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu u Istanbulu i tada je bio na vrhuncu popularnosti, a tešku bitku s bolesti skrivao je od javnosti sve dok je nije dobio.

"To je bio tumor na mozgu i ja sam ga, hvala Bogu, pobijedio uz stručnu pomoć doktora na Rebru, gdje sam operiran. Zahvaljujem svima koji su mi pomogli u tom razdoblju i vjerujem da sam uz molitvu uspio pobijediti i tu bolest, koja nije bila tako zloćudna, ona je bila dobroćudna. Nije mi jednostavno o tome čak ni govoriti. Ne tražim nikakvo sažaljenje. Ja sam uspio to pobijediti i javlja mi se puno ljudi koji su prošli kroz slične faze u svom životu i svi su optimistični. Jedino uz optimizam, uz stručnu pomoć liječnika, doktora i, moje je osobno mišljenje, uz molitvu, takve se stvari mogu nadići", kazao je Mikulić 2013. godine za IN magazin.

Nakon što je pobijedio opaku bolest, u nekoliko se navrata pokušavao vratiti na glazbenu scenu, no to mu nije pošlo za rukom. Mikulić je karijeru započeo 1995. godine, kada se prvi put natjecao na Dori s pjesmom "Ti i ja", a krajem 90-ih imao je i veliki hit "Pustite me da je volim". Nastupao je i na brojnim festivalima te u dijaspori, a kao vrhunac svoje karijere izdvaja ulogu u mjuziklu "Jesus Christ Superstar", koji je početkom 2000-ih igrao u Lisinskom.

"To je nešto posebno i nešto što bi htio ponoviti!" kazao je svojevremeno za IN magazin.

Mikulić danas sa suprugom Majom i njihovo dvoje djece živi daleko od očiju javnosti i o njemu se malo zna.

