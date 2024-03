Naša pjevačica prisjetila se svojih glazbenih početaka pa prozvala gradonačelnika koji je tada nije htio podržati: "Nije me to spriječilo!"

Iva Ajduković objavila je svoj video iz djetinjstva pa je otkrila i da je bivši gradonačelnik Sinja tada nije htio podržati na njezinom glazbenom putu.

Pjevačica Iva Ajduković prisjetila se svojih glazbenih početaka.

Na svojem profilu na Facebooku podijelila je svoju snimku iz djetinjstva na kojoj pjeva pjesmu Zorice Kondže dok je bila u grupi Stijene Ja sam more, ti si rijeka, a otkrila je i da tada nije dobila podršku od gradonačelnika Sinja.

"Ja s 12 godina. Sićam se da mi bivši gradonačelnik Mate nije htio potpisat papir da nastupim na nekom međunarodnom natjecanju, niti me htio podržat, a ka grad je to triba poslat da bi ja mogla otić! Nisam nikad otišla radi Mate, al nije me to spriječilo da živim od onoga za što sam se rodila", napisala je Iva.

"Koji stav i glas s 12 godina", "Bravo Iva! Nikad se ne odustaje od svojih snova! Predivna", "Uspila ti i bez Mate. Bravo Ive", neki su od brojnih komentara podrška koje je dobila.

Javnost je Ivu Ajduković upoznala u showu Nove TV "Showtime" 2007. godine, u kojem je tada pobijedila Franka Batelić. Kasnije se pojavila u još jednom glazbenom natjecanju, nakon čega je izgradila glazbenu karijeru, a zadnja pjesma koju je objavila je "Praštam ti", u čijem se spotu pojavljuje i njezin suprug.

Iva se u srpnju 2017. godina u svojem rodnom Sinju udala za dugogodišnjeg dečka Marka Marovića, s kojim danas ima i petogodišnju kći Luciju.

