Malo tko vjeruje da ova ljepotica ima 67 godina, evo zašto se svi dive njezinoj ljepoti koja ne blijedi!

Iman Abdulmajid snimljena je na The Prince's Trust Global Gali u New Yorku na kojoj se pojavila nakon što je dugo nismo vidjeli u javnosti,

Umirovljena manekenka, poznata i kao supruga preminulog glazbenika Davida Bowieja, Iman Abdulmajid oduzela je dah svojom ljepotom pojavivši se na The Prince's Trust Global Gali u New Yorku.

Pogledaj i ovo smrt ih je rastavila Njihova ljubav činila se kao stvorena za tabloide, a ona je opisala trenutak kad je shvatila da je on onaj pravi

67-godišnja Iman zablistala je u haljini sa šlepom u kojoj je pozirala fotografima spremno kao u stara vremena, a bio je to njezin izlazak nakon što ju nismo vidjeli dugo vremena u javnosti, a mnogi su komentirali njezino mladoliko lice koje se gotovo nimalo nije promijenilo od dana njezine najveće slave.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Iman se sve rjeđe počela pojavljivati nakon smrti supruga Davida, a o tuzi zbog njegova odlaska progovorila je otvoreno u jednom od intervjua koji je dala prošle godine te priznala kako odbija nazivati ga "pokojnim".

"On nije moj pokojni suprug. On je moj muž. Uopće mi ne smeta što me zovu žena Davida Bowieja, ali uvijek podsjećam ljude da sam postojala prije nego što sam ga upoznala. Bio je vrlo poseban, nikad me nije predstavio riječima 'Upoznaj moju ženu'. Uvijek bi govorio: 'Upoznaj Iman, moju ženu.' Tako da smo oboje već imali svoj identitet", izjavila je Iman tada.

Manekenku i glazbenika upoznao je njezin frizer 1990. godine na jednom tulumu, a za Bowieja, to je bila ljubav na prvi pogled.

"Odmah me privukla i znao sam da je to zauvijek", ispričao je kasnije u intervjuu legendarni glazbenik. "Nisam mogao spavati uoči našeg prvog spoja. Znao sam da će mi biti žena. Nikada prije nisam bio toliko strastven oko nekoga", priznao je glazbenik.

Prvi put u javnosti zajedno su se pojavili u studenom 1990. godine, no manekenka je u to vrijeme bila sumnjičava zbog veze s rock-zvijezdom.

"Nisam htjela biti u vezi s Davidom Bowiejem jer se nisam u njega zaljubila. Zaljubila sam se u Davida Jonesa, i tako je bilo", govorila je kasnije.

Glazbenik je kleknuo u Parizu, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Švicarskoj 24. travnja 1992. godine. Oboje su i prije bili u braku, no to im nikada nije bila prepreka u ljubavi.

Do kraja Bowiejevog života bili su privatni što se njihove ljubavi tiče. Zajedno su bili na brojnim svečanostima i tulumima, no javno nikada nisu previše pričali o svom suživotu. Godine 2000. dobili su kćer Alexandriju, a Iman je rekla kako ih je ona zbližila još više. Odlazili su na zajednička putovanja, a uvijek su se držali izvan radara medija.

"Mogli biste pomisliti da je brak rock-zvijezde i manekenke najbolja stvar na svijetu. Zaista to i jest", rekao je Bowie medijima u nekoliko navrata.

Iman svakom prilikom ističe koliko je voljela Bowieja, a zahvalna je na svim godinama koje su proveli zajedno. Priznaje kako joj je posebno teško bilo i tijekom pandemije, no utjehu pronalazi u njegovim tekstovima, uspomenama na njega te zajedničkim snimkama i fotografijama.

