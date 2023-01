Nikada nije skrivala ljubav prema botoksu, no sada kaže da ju nije briga kako izgleda i važna joj je samo jedna stvar

Felicity Kendal priznala kako ju nije briga kako izgleda u osmom desetljeću života, a ljubav prema botoksu nikada nije skrivala.

Britanska glumica Felicity Kendal priznala je da ju uopće nije briga kako izgleda u dobi od 76 godina te se osvrnula na šokantne reakcije zbog priznanja da je koristila botoks.

Felicity je veliko zanimanje javnosti privukla 2021. godine kada je dospjela na nekoliko naslovnice zbog svog zaglađenog lica te otvorenim priznanjem da koristi filere, botoks i neke druge tehnike protiv starenja. Sada je pak u razgovoru za The Times, priznala kako joj je više stalo do toga da izgleda pristojno nego da izgleda mlađe nego što je.

"Brinem li se kako izgledam sa 76 godina? Ne baš. Volim izgledati pristojno, kako je moja majka govorila, to je lijepo ponašanje, a ne taština. Pričala sam o korištenju botoksa u prošlosti i činilo se da je to izazvalo takvu buku, kao da se radi o nekom šokantnom modernom fenomenu. Ljudi se dotjeruju tisućama godina i to tetovažama, noseći korzete, napudrane perike", izjavila je.

Dodala je i kako smatra da su moderna vremena prilično pitoma kada je riječ o izgledu žena, dodavši da se 1970-ih godine žene nisu bojale dotjerati.

Godine 2021. godine Felicity je privukla pozornost obožavatelja tijekom pojavljivanja u "The Graham Norton Showu", a i ranije je otkrila da je obožavateljica botoksa.

"Radim to svakih šest mjeseci, tada ne dobijete užasnu malu boru kad se namrštite", izjavila je jednom prilikom za magazin Sunday Times.

Međutim, u međuvremenu je otkrila da je odustala od njega i umjesto toga se oslanja na jogu, pilates i dizanje utega kako bi ostala mladolika.

"Dođete do točke u kojoj morate spojiti sve dijelove sebe. Bilo je trenutaka kada bih pomislila - imam više od 60 godina, ne mogu više obući kratku suknju zbog koljena. Onda se predomislite i kažete *ebi ga, imam dobre noge, obući ću tajice i kratku suknju", rekla je Felicity za časopis Good Housekeeping.

Redovitoj tjelovježbi i jogi predana je cijeli život, a kaže i da se sjeća kako je kao djevojčica gledala svoju majku kako vježba. 1981. godine proglašena je "pozadinom godine", a dobru je figuru zadržala upravo zahvaljujući tjelovježbi i aktivnom seksualnom životu.

"To je dio života, poput jela ili disanja", izjavila je Felicity jednom prilikom.

