Snimila je neke od najljepših romantičnih priča, ali ljubavne sreće u stvarnom životu baš i nije imala, a evo zašto se i danas za njom svi okreću!

Diane Lane bila je jedna od zvijezdi na premijeri serije "Feud: Capote. vs The Swans" u New Yorku.

Holivudska glumica Diane Lane odisala je elegancijom pojavivši se na premijeri nove sezone serije "Feud: Capote. vs The Swans" u New Yorku, i to nakon što je proslavila svoj 59. rođendan.

Diane je zablistala u glamuroznoj crno-bijeloj haljini s otvorenim ramenima i bujnim dekolteom koji je istaknula u prvi plan, a njezinoj ljepoti nema tko se od prisutnih nije divio.

Legendarna glumica jedna je od rijetkih u svijetu slavnih uz čije se ime ne vežu veliki skandali, ali i jedna od rijetkih koja je odlučila dostojanstveno stariti i nikada nije bježala od pravih godina.

Diani svijet showbusinessa nikada nije bio stran jer je rođena kao kći pjevačice i Playboy modela Colleen Leigh Farrington i učitelja glume Burtona Eugena Lanea. Kada je imala 13 godina roditelji su joj se razveli i preselila se s majkom u Meksiko jer je ona dobila njezino skrbništvo, koje je kasnije preuzeo otac nakon čega je s njim živjela po njujorškim hotelima.

Diane je sa samo 15 godina odlučila otputovati u Los Angeles s glumcem i prijateljem Christopherom Atkinsom, s kojim je kasnije glumila u filmu "Child Bride of Short Creek" iz 1981. godine, kako bi tamo sami proveli tjedan dana.

"Bilo je to neodgovorno ponašanje koje je proizišlo iz toga što sam dok sam bila jako mlada imala previše neovisnosti", priznala je jednom prilikom.

Nakon izleta u Los Angeles vratila se u New York i živjela je tamo s prijateljevom obitelji te im plaćala stanarinu, a 1981. godine krenula je u srednju školu. No uskoro ju je majka od tamo odvela je u Georgiju, gdje je ona živjela i to protiv njezine volje. Zbog togu su Diane i njezin otac pokrenuli su sudsku parnicu i šest tjedana kasnije glumica se vratila u New York. S majkom zbog toga nije razgovarala majkom tri godine, ali su se na kraju ipak pomirile.

Diane se može pohvaliti zavidnom glumačkom karijerom i ljubavnim filmovima, među kojima se ističe onaj s miljenikom žena Richardon Geerom, "Olujna ljubav u Rodantheu" iz 2008. i "Nevjerna" iz 2002. godine. No, jedan od omiljenih Dianinih filmova je "Pod suncem Toskane", snimljen prema istoimenim memoarima spisateljice Frances Mayes.

Baš kao i likovi koje je utjelovila, Diane nije imala sreće u ljubavi u stvarnom životu. Iza sebe ima dva propala braka. Bila je šest godina u braku s glumcem Christopherom Lambertom s kojim je dobila kćer Eleanor koja je krenula njihovim stopama i bavi se glumom. Drugi Dianin muž bio je kolega Josh Brolin s kojim je u braku bila od 2004. do 2013. godine, a detalji njezina trenutačnog ljubavnog života nisu poznati.

