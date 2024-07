O ljepoti naše proslavljene sportašice svojevremeno su pisali i svjetski mediji, a ni danas nigdje ne prolazi neopaženo!

Barbara Jelić-Ružić jedna je od najboljih odbojkašica svih vremena, a danas živi mirnim obiteljskim životom u Zadru i rijetko je imamo priliku vidjeti.

Jedna od najboljih odbojkašica svih vremena, Barbara Jelić-Ružić (47), nakon umirovljenja živi podalje od očiju javnosti, no i danas ne prolazi neopaženo gdje god se pojavi.

Sada su je fotografi ulovili dok je šetala Zadrom sa svojim psom, a u kratkoj ljetnoj haljinici bila je prati mamac za poglede.

Barbaru se zadnjih godina najčešće može vidjeti upravo u šetnji Zadrom, gdje živi s obitelji, kao i na tamošnjim sportskim događanjima.

Od 2001. godine u braku s bivšim košarkašem Tomislavom Ružićem (45), čije je ime tetovirala na ramenu. Par zajedno ima dvoje djece, ima kći Zaru i sina Mihaela, a Barbara je posvećena obitelji i majčinstvu.

Barbara je rođena u sportskoj obitelji, otac joj je bio odbojkaški trener, a majka odbojkašica

Tajne ovoga sporta otkrivao joj je otac Ivica Jelić, najtrofejniji hrvatski odbojkaški trener, koji je zaslužan za to što je Barbara više puta proglašavana najboljom igračicom Europe te Olimpijskih igara u Sidneyju.

''Ja uopće tu slavu ili nešto, to sam doživjela na neki sasvim normalan način. To što me ljudi prepoznaju to je OK, to ide s ovim poslom, kako bi se reklo. Ali da to mene nešto dira...ja se i ne volim tako nekako isticati'', izjavila je svojevremeno Barbara.

Igrala je za zagrebačku Mladost, a za hrvatsku reprezentaciju zaigrala je već s 15 godina. Na Europskim prvenstvima 1995., 1997. i 1999., s reprezentacijom je osvojila tri srebrne medalje. Sa 17 je zaigrala u japanskoj ligi, a kasnije u talijanskoj i turskoj. Osvojila je i 6. mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998. u Japanu te 7. mjesto na Olimpijskim igrama 2000. u Sydneyu.

Tri godine zaredom, od 1999. do 2001. proglašavana je i najboljom odbojkašicom svijeta. Osim igrom, osvajala je i izgledom, pa su o njenoj ljepoti svojevremeno pisali i strani mediji.

Karijeru je bila prekinula tijekom prve trudnoće, a završila ju je 2004., no godinu dana kasnije kratko je zaigrala za reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Kako je Barbara izgledala u svojim najslavnijim sportskim danima i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

