José James prvi put u Hrvatskoj: Talentirani američki glazbenik stiže na Tvrđavu sv. Mihovila!

José James, jazz pjevač hip-hop generacije, talentirani američki glazbenik poznat po svom moćnom baritonu i zvijezda koja je pomakla granice jazza, nastupa na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila 9. srpnja! Prvi je to dolazak nagrađivanog umjetnika u Hrvatsku, a Šibenik je jedan od rijetkih europskih gradova u kojima će James ovo ljeto nastupiti.

José James publici će predstaviti svoj najnoviji projekt On & On Jose James Sings Erykah Badu, ali i izvesti neke poznate stvari velikog Billa Withersa što će dodatno pridonijeti opuštenoj ljetnoj atmosferi na Tvrđavi sv. Mihovila. James se tako pridružuje dosad najavljenim imenima - Emeli Sandé, Sigur Rós i Bonobo, koji na jednoj od najljepših hrvatskih pozornica nastupaju ovog ljeta u sklopu desete jubilarne koncertne sezone!

PR Foto: PR

James je poznat po svom moćnom baritonu kojeg je svijetu predstavio kroz niz zanimljivih projekata koji su zamaglili granice između tradicionalnog i suvremenog jazza, soula, funka, housea, rocka i mnogih drugih žanrova. Njegovi glazbeni uzori su John Coltrane, Marvin Gaye i Billie Holiday, dok se na albumima itekako vidi utjecaj ikona soula i jazza poput Terryja Calliera i Gila Scotta-Herona.

Ovaj umjetnik iza sebe ima 11 albuma, redom nahvaljenih od kritike koji su mu priuštili prestižne nagrade - Edison i L'Académie du Jazz Grand Prix. Surađivao je s mnogim istaknutim umjetnicima kao što su Flying Lotus, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Ledisi, Aloe Blacc i Jason Moran, a nastupao je u svjetski poznatim koncertnim prostorima kao što su The Kennedy Center, Hollywood Bowl, Ancienne Belgique i Billboard Live Tokyo!

Podrijetlom iz Minnesote, José James ljubav prema glazbi naslijedio je od oca multi-instrumentalista, a počeo je nastupati već kao tinejdžer. Ubrzo se preselio u New York gdje je pohađao školu jazza i suvremene glazbe. U Velikoj jabuci ubrzo je zapažen te je potpisao ugovor za Brownswood Recordings.

Prvi album, The Dreamer, izdao je 2008. godine, uslijedili su Blackmagic, For All We Know with Jef Neve, No Beginning No End i While You Were Sleeping. Ususret 100. obljetnici rođenja legendarne Billie Holiday, 2015. godine objavio je kolekciju pjesama Yesterday I Had The Blues: The Music of Billie Holiday posvećenu upravo ovoj glazbenoj legendi. Dvije godine poslije pojavljuje se u filmu Fifty Shades Darker, a iste godine objavljuje album Love in a Time of Madness kojeg karakterizira komercijalni R&B zvuk. Sljedeće godine izdaje album Lean On Me, a 2020. mu izlazi album No Beginning No End 2 kojim utvrđuje status jazz pjevača hip-hop generacije.



Posljednjim albumom On & On, objavljenim ove godine, James je odao počast američkoj R&B, soul i hip hop pjevačici i skladateljici Erykah Badu. Interpretirajući njezinih sedam pjesama tijekom 43 minute albuma, José James ostaje vjeran originalima, ali i sebi i svom umjetničkom identitetu. Upravo taj album bit će u fokusu njegovog nastupa u Šibeniku, a na pozornici Tvrđave sv. Mihovila pridružit će mu se BIGYUKI na klavijaturama, Yves Fernandez na basu i Jharis Yokley na bubnjevima.

- José James je četvrto poznato ime jubilarne koncertne sezone na Tvrđavi sv. Mihovila koja je od otvaranja ugostila brojne regionalne i svjetske glazbene zvijezde i publici priuštila nezaboravne trenutke! Pred nama je najuzbudljivije ljeto do sada s još upečatljivih svjetskih imena pa nas svakako pratite i dalje kako bi svoje mjesto na najljepšoj pozornici Jadrana osigurali na vrijeme – poručuju iz Tvrđave kulture Šibenik.

Prvi set ulaznica dostupan je po cijeni od 35 €, a nakon toga cijena ulaznice iznosit će 40 €. Ulaznice su od danas u podne prva 24 sata dostupne korisnicima MasterCard kartica u sustavu Eventim, a nakon toga svima ostalima te će se moći kupiti u sustavu Eventim i u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.

Članovi Kluba prijatelja šibenskih tvrđava ostvaruju popust od 10% na ulaznice kupljene u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.