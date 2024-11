Isprobaj moj talent: Je li Majino žongliranje bilo top ili flop?

Svi koji su nekada probali žonglirati i truditi se održati loptice u zraku, a ne tražiti ih po podu, znaju da ta vještina nije nimalo lagana. U drugom nastavku serijala Isprobaj moj talent Maja je pokušala žonglirati. Kako joj je išlo? Saznajte u nastavku.

Jeste li isprobali žongliranje? Foto: Karlo Klasić/Nova Studio Jeste li ikada, onako, iz čiste znatiželje, isprobali žongliranje? Jeste uzeli dvije, tri, četiri loptice i počeli ih bacati u zrak? Jeste se divili žonglerima na cesti, predstavama, u cirkusu? Jeste se pitali kako je moguće u isto vrijeme balansirati toliko loptica? Kolika je razina koncentracije potrebna za to? Sve se to oduvijek pitala i Maja, novinarka koja se ne boji adrenalina i koja voli isprobavati nove stvari.

"Već dugo sam htjela probati žonglirati, to mi je na popisu stvari koje želim napraviti u životu, ali nikako da se odlučim na to", ispričala nam je Maja.

Žongliranje bez loptica

Miroslav Huzjak je iskusni žongler koji vještinu zadržavanja loptica u zraku brusi više od 25 godina. Miroslav je, inače, profesor na Učiteljskom fakultetu, ali unatoč "pravom poslu" ljubav prema žongliranju uvijek ispliva.

Maja i pokušaj žongliranja Foto: Karlo Klasić/Nova Studio

"To nije jednostavna vještina, nekoliko sati nije dovoljno da naučite žonglirati, pa ni nekoliko dana, a ni nekoliko tjedana nije dovoljno. Treba biti marljiv, uporan. To svatko može, samo je potrebno povjerovati", polako je i nas i Maju Miroslav uvodio u svijet žongliranja.

Ono što nas je sve iznenadilo jest da učenje žongliranja počinje – bez loptica.

"Prvo moramo razumjeti mehaniku kretanja ruku. Zamislit ćemo jedan ekran koji se nalazi u visini naše glave. Loptica će ići iz donjeg ugla ekrana u gornji desni", objašnjavao je Miroslav.

Čarape punjene rižom ili prosom

"To svatko može, samo je potrebno povjerovati." Foto: Karlo Klasić/Nova Studio Napokon je na red došlo i žongliranje s lopticama. Zapravo, za početnike su najbolje loptice napravljene od starih čarapa, punjene rižom ili prosom. Zašto? Zato što očekujemo da će na početku loptice više biti po podu nego u zraku. A kad su punjene rižom, primjerice, neće bježati po podu na sve strane. Kad gledamo iskusne žonglere kako to rade, uistinu izgleda lagano. Ali zapravo nije. Niti malo. No Miroslav nam je želio pokazati kako svatko može naučiti žonglirati pa je u školicu poveo i svoju kćer Lunu, koju uči žonglirati. I stvarno joj dobro ide.

"Potrebno je puno vremena da se glava dogovori s tijelom, što je zapravo najveća vrijednost ove vještine – da mi naučimo koordinirati", otkrivao je Miroslav malo-pomalo tajne zanata žongliranja.

"Kad čovjek uči žonglirati, treba se dogovoriti sam sa sobom da to neće ići lako ni brzo. I da je taj trening zabavan. Na jedan je način frustrirajuće, ali ima nešto fascinantno u tome kad nešto ne ide i ne ide, i jednog dana iz nekog razloga ide."

Čaroban, prekrasan i kreativan svijet

A kako je Maji išlo? Što kaže Miroslav na svoju učenicu?

"Išlo je onako kako treba ići na prvom satu. Prvi je sat šok za mozak, tijelo i psihomotoriku. Ne ide kampanjski. Sad bi trebalo vježbati svaki dan, barem 15-20 minuta dnevno", hrabrio je Miroslav buduću žonglerku.

Kako je Maji išlo? Foto: Karlo Klasić/Nova Studio

"Miroslav je rekao 20 minuta, probat ću s 5 prvo, u kontinuitetu. Treba vježbati, biti uporan, strpljiv i probat ću doma svoje klince naučiti. Nije lako, samo ću to reći", bila je iskrena Maja.

Žongliranje nije nešto s čim se rodiš, ističe Miroslav. Kao i svaka druga vještina, traži ljubav, volju, motivaciju, upornost, kontinuitet. A što daje zauzvrat? Čaroban svijet u kojem je, kad naučiš balansirati lopticama, samo nebo granica.





