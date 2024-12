Isprobaj moj talent: Je li Andrijina plesna pauza bila predugačka ili je pokazao moves like Jagger?

Je li ples kao vožnja biciklom? Kad jednom naučiš, naučeno možeš pokazati i zatvorenih očiju u bilo koje doba dana ili noći? Kako je prošla Andrijina školica plesa, kojem se vratio nakon godinu i pol dana pauze?

Isprobaj moj talent: Plesni koraci Foto: Karlo Klasić/Platforma X Uživao je u plesu, plesao punog srca i s neopisivom strašću, a onda se dogodio život. Posao. Obveze. Sve ono što je gurnulo ples u drugi plan. Prijavu za školicu plesa Andrija je vidio kao znak; kao priliku za povratak.

"Prijavio sam se jer sam prije plesao i bilo mi je stvarno super i otkrio sam nešto što volim. Onda sam napravio pauzu pa sam shvatio da mi baš fali, i da za ono što voliš treba uvijek naći vremena", iskren je bio Andrija Grgić.

I Andriji i njegovoj mentorici Biljani više je bilo do plesa nego do priče. Andrija je jedva dočekao školicu da nastavi tamo gdje je stao. Počeli su s razgibavanjem, koje plesače čuva od ozljeda.

A što je potrebno za dobrog plesača? Je li sve u pokretima?

Isprobaj moj talent: Plesni koraci Foto: Karlo Klasić/Nova Studio "Rad je prva stvar, disciplina je druga stvar, treća stvar je da ima strast, četvrta je ono što je i krilatica ovog plesnog studija - Be you, da bude ono što je, i peta stvar je da se okruži ljudima koji će ga gurati da ide dalje", objasnila nam je Biljana, a nama nije ostalo drugo nego gledati ih kako plešu. Kako uživaju u tome što rade. Kako su sretni. Pogotovo Andrija, koji se napokon vratio svojoj staroj, dugogodišnjoj ljubavi.

Uz iskusnu mentoricu vježbao je pokrete. Pažljivo slušao svaku njezinu kritiku, svaki savjet. Ali znate što? Nije trebalo puno toga govoriti – Andrija je pokazao kako je on možda i napustio ples, ali ples nikako nije napustio njega.

Povratak plesnim koracima

Za predah od plesa pobrinuo se Spar Foto: Karlo Klasić/Nova Studio

Nakon dva sata uvježbavanja koreografije vrijeme je bilo za predah uz grickalice i piće, za koje se pobrinuo Spar. A onda i za završne dojmove.

"Meni je jako drago da si tu, da si se vratio. Vidim da možeš čuda i ja stvarno očekujem vidjeti te na pozornici", iskrena je bila Biljana.

Ništa ljepše nije mogla ni trebala reći, Andriji je to bilo dovoljno. "Meni je osjećaj vratiti se bio odličan, to je ono što mi je falilo dok me nije bilo i jedva čekam idući trening", rekao nam je grickajući kokice.

A usput je otkrio i novi talent. Koji? Pogledajte u videu.



