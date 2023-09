Zrinka Cvitešić zablistala na prestižnom događaju u Ateni: ''Posebno mi je što ja rastem u svemu ovome!''

Odlazimo do Grčke, točnije, Atene, gdje je održan vrlo prestižan događaj. Drugu godinu zaredom United Media organizira polufinalni krug žiriranja Međunarodne nagrade Emmy. Nakon Dubrovnika, kada je prošle godine Nova TV bila domaćin, ovog puta organizatori su grčka televizija Nova te grad Atena. U žiriju, koji je imao težak zadatak, sjedila su i neka vrlo poznata lica. Više saznajte u prilogu In magazina.

U povijesnoj i prestižnoj zgradi Zappeion u Ateni održana je gala večera na kojoj nije nedostajalo glamura. Kako i ne bi kada je povod Međunarodna nagrada Emmy. United Media ponovno je pozvana od strane Emmy Awards akademije da sudjeluje u procesu selekcije i nominacije tijekom polufinalne faze. Žiri je odlučivao o pobjednicima u dvije kategorije, a jedna od njih je najbolja ženska uloga.



''Dobiješ u ovom slučaju pregled mape najboljeg talenta na svijetu za ovu godinu na što možda nužno ne bi nabasala sama. Ono što je meni posebno u svemu tome je što ja rastem u svemu tome što vidim'', zaključila je Zrinka Cvitešić.



Naša uspješna i nagrađivana glumica bila je dio žirija i ovog puta odlučivala o radu svojih kolegica. Koliko se ponekad teško pripremiti za ulogu zna i sama Zrinka. Najzahtjevnija joj je bila ona u britanskoj seriji Moć za koju je morala učiti vježbati gimnastiku.



''Trajalo je jako dugo zato što smo započeli 2020. rad na projektu i onda je sve stalo tako da smo nastavili snimati 2022., kroz te dvije godine smo se morali stalno održavati i na tekstu i fizički. Ja sam igrala bivšu gimnastičarku olimpijsku medalju. Ono što je meni bilo posebno zahtjevno je rumunjski koji nisam pričala'', objasnila je Zrinka.



U polufinalnom ocjenjivanju prestižne Međunarodne nagrade Emmy uz Zrinku sudjelovale su i glavna urednica Nove TV Zrinka Jankov te dugogodišnja scenaristica te autorica brojnih hit-serija Nataša Buljan.



''International Emmy Awards je jedna od najznačajnijih uopće nagrada u televizijskom poslu tako da je to veliko priznanje, zapravo nema većeg priznanja od ovog'', zaključila je Zrinka Jankov, glavna urednica Nove TV.



''I odgovornost je velika, šaljete nekog u finale ili ne, ali nominacije su bile odlične, glumice su bile odlične tako da je bilo zadovoljstvo to raditi'', komentirala je Nataša Buljan, voditeljica odjela ravoja scenarija na Novoj TV.



Kada imate dobar scenarij izrazito je važno naći glumicu koja u potpunosti odgovara ulozi. To se dogodilo i u hit seriji Kumovi koja je gledatelje prikovala za male ekrane, a trenutačno se emitiraju novi nastavci. Glumci su svoje likove utjelovili besprijekorno.



''Imamo odličan tim pisaca, jako iskusan koji je u stanju kroz toliki broj epizoda zadržat svježinu odnosno ti likovi su toliko dobri da gledatelji i dalje žele vidjet što će se njima dogoditi'', govori Nataša Buljan.



Uz prisutnost grčkih zvijezda i televizijskih profesionalaca te predstavnika upravnih timova United Media i United Grupe uveličana je večer koja je još jednom potvrdila položaj United Medie kao lidera u industriji.



''Ono što razlikuje United Mediju je međunarodno priznanje. U ovom trenutku naše su serije prisutne u više od 50 zemalja. Ne samo da su prisutne nego bilježe i veliku gledanost. Mi u United Mediji nastavljamo težiti izvrsnosti jer doista vjerujemo u nju'', zaključila je Aleksandra Subotić, CEO United Media.



Iza nas je polufinalno ocjenjivanje, a u studenom ćemo saznati u čije će ruke pripasti Međunarodna nagrada Emmy. Dodjela će se održati u New Yorku.

