Zvijezde serije ''Kumovi'' ni u trgovinu ne mogu bez da ih prepoznaju, otkrili su nam na koje im simpatične načine ljudi prilaze!

Dramska serija Nove TV Kumovi u čijem su fokusu tri obitelji - Gotovac, Macan i Akrap - pravi je hit. Serija se prikazuje od veljače, a koliko je gledatelji vole dokazuje činjenica da je najgledanija serija godine. Glumce je na setu posjetila Matea Slogar i doznala kakva je atmosfera na snimanjima, prepoznaju li ih ljudi na ulici te kakve nove zanimljivosti u seriji uskoro možemo očekivati.

Dramska uspješnica Nove TV Kumovi najgledanija je serije godine. Golem uspjeh serije glumcima je donio znatnu popularnost pa ni ne čudi da ih prepoznaju na svakom koraku.



''U početku mi je to bilo kad mi kažu je ' ja tebe možda znam, ja kao ma ne otkud bi me znao, onda shvatiš da ljudi gledaju i čudno je kad te prepoznaju, ali sve više i više. Dnevno par puta u dućanu'', priča Mirna Mihelčić.



''Kad sam došao u Sinj prvi put nakon emitiranja odmah me teta u fast foodu počastila ćevapima i ovdje čak na tržnici barba mi nije htio naplatiti junetinu za juhu inzistirao je da me počasti'', govori Lovre kondža.



''Glavna fora je doktorice boli me haha. Ima stvarno djece jako puno prilazi, svih uzrasta to mi je baš drago. Od djece, staraca do mladih ljudi što me iznenadilo'', priča Ana Uršula Najev.



Jer domaću dramsku seriju gleda i staro i mlado. U prosjeku Kumove ove jeseni pred malim ekranima prati 460 tisuća gledatelja, a serija ostvaruje 33 posto udjela u gledanosti. Trud i rad itekako su se isplatili, a publika se na seriju potpuno navukla.



''Kao ljudi već žive s nama i čekaju što će iduće biti, zakačili su se na likove, priču, u 8 i 15 su Kumovi, to se gleda i to je tako'', kaže Ana Uršula Najev.



''Mislim da se jednostavno dogodio spoj odličnog pisanja, sa jako dobrim glumcima, sa jako dobrim kreativnim producentom da smo dobili pitku stvar u kojoj se svi ljudi prepoznaju nebitno bili oni Slavonci, Dalmatinci, negdje u Zagorju i u Crnoj Gori na kraju krajeva'', priča Domagoj Ivanković.



Mirna kaže - i oni se trude biti prirodni kako bi se ljudi lakše poistovjetili s njima. Atmosfera na setu je odlična, što ni ne čudi zbog međusobne povezanosti glumaca.



''Lovro i ja smo zajedno studirali tako da se znamo popriličan broj godina i super nam je. Da znamo se dugo, dobro funkcioniramo vjerojatno smo jedno drugome već navrh glave. Nismo se pet godina odvojili tako da...'', priča Mirna Mihelčić.



''Puno je vjere jedni u druge i mislim da nas to drži jako dobrim timom'', kaže Domagoj Ivanković.



Jer na setu su svi postali poput obitelji.



''I lani smo i sada napravili ovu kutiju Secret Santa i ubacujemo u nju papiriće s našim imenima i onda 1.12. bude izvlačenje s imenima i onda si kupujemo ili izrađujemo nešto uglavnom darujemo se za Božić'', otkrila je Ana Uršula.



Novih intriga u Kumovima ne nedostaje, a glumci su nam otkrili djelić onoga što će se s njihovim likovima dalje događati.



''Matiji slijedi priznavanje svima toga što je muči, toga da je trudna sad bi to trebali svi lagano saznati tako da vidjet ćete kako se to odvija i kako će se odviti kad Stipan sazna'', otkriva Mirna.



''Gledatelji mogu očekivati malu naznaku Martinove ozbiljnosti'', govori Lovre.



Josip će se naći na raskrižju puteva, a novitete nam sprema i Luce Akrap.



''Bit će ups and downs, možda će se zaljubiti, možda će se neke stare ljubavi probudit, vidjet ćemo gledajte.'', poručila je Ana Uršula.



Zato ne propustite i dalje biti uz najgledaniju seriju godine svakim radnim danom odmah nakon Dnevnika Nove TV.

