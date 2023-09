Hrvatica koja je pokorila svijet luksuzne mode otkriva nam zašto se komad odjeće rasproda čim ga odjene osoba poput Meghan Markle!

Nema mnogo ljudi s naših prostora koji se mogu pohvaliti impresivnom karijerom u luksuznoj modnoj industriji. Jedno veliko ime koje se ističe je Tanya Golešić, Hrvatica s kanadskom adresom. Upravo je s njom razgovarala naša Matea Slogar za In magazin na Weekend Media Festivalu. Tanya je za našu kameru otkrila koja je tajna uspjeha luksuznih brendova, koliko za njih znači marketing na malim ekranima te zašto danas TikTok diktira najpoželjnije komade sezone.

Tanya Golešić, Hrvatica koja je pokorila svijet luksuzne mode, proteklih dana ponovno je boravila u Hrvatskoj, odakle vuče korijene. Njezini roditelji emigrirali su u Kanadu, gdje je Tanya rođena, a ondje je stvorila impresivnu karijeru u modnoj industriji.



''Kad me ljudi pitaju kako sam počela, uvijek kažem da mi je najveća inspiracija bila moja baka, mislim da Hrvatice, kad sam došla u Rovinj danas u 8 ujutro, svi su bili dotjerani posebno žene. Mislim da tome posvećuju dosta pažnje i to je dio kulture i mislim da je to odlično, ostatak svijeta bi mogao dosta naučiti od Hrvata'', priča Tanya.



Kaže kako Amerikanci i Kanađani vole trošiti na odjeću, no Hrvatima je stil jednostavno urođen. Kao žena koja je radila na vodećim pozicijama najpoznatijih luksuznih brendova na svijetu, otkrila nam je što je važno za njihov uspjeh.



''Dobri dizajneri su jako važni rekla bi da je to broj 1, a drugo su švelje. Materijali su dio toga, ali ako imate odlične švelje koje od toga mogu iskrojiti super komade, mislim da su onda materijali čak i sekundarni'', priča.



Osim toga, od velikog značaja je i marketing. Sve češće viđamo kako se u filmovima i poznatim TV serijama pojavljuju brendovi koje glumice nose ili se jednostavno ime brenda ukomponira u radnju.



''Bili smo u Successionu nedavno, taj se komad rasprodao, ali ne uvijek. Ponekad kad je samo zbog Pr-a tamo, imate druge jakne i cipele koje će se prodavati kao rezultat, nije to točno taj komad koji nose, ali ima halo efekt''.



''Kad sam bila u Jimmy Chou, postojao je moment kad je Carrie Bradshaw izgubila svoju choo, to su neki ikonički trenuci, dio kulture i serija gdje to možeš pronaći ali većina brendova to ne može predvidjeti, jednostavno se dogodi'', kaže Tanya.



Ne možete ni planirati trenutak kada će neka poznata osoba odjenuti vaš komad, a ono što slijedi je da će biti rasprodan brzinom munje. Takvo što nerijetko se dogodi kada se pripadnice kraljevske obitelji odluče za neku haljinu, cipele ili možda kaput.



''Bilo da su društvene mreže, Meghan Markle je nosila Mackage još i prije nego li je postala princeza, mislim da to jako pridonosi, ljudi koji imaju puno pratitelja i donosi popularnost trenda, sve ovisi o poznatoj osobi o kojoj se radi, možete naletjeti na dobrog ili na lošeg, mislim da bilo koji par očiju na vašem brendu je dobar dok rastete'', priča.



''To je definitivno vrsta marketinga, ali imam 12-godišnju kćer i ono što vidim je jako veliki utjecaj Tik-Tika, to je isto način kako da budeš dio svijeta'', rekla je.



Pa je tako prije nekoliko dana, torba jednog high-street branda postala pravi hit za sezonu jesen/zima, zahvaljujući popularnosti upravo na toj društvenoj mreži. S Tanyom smo se dotaknuli i teme brze mode, koja je štetna za okoliš, a u današnjem svijetu donosi doista veliku zaradu.



''Sve ima svog kupca. Postoje ljudi koji vole brzu modu, postoji razlog zašto ona postoji, zato određeni veliki brendovi i uspjevaju i mislim da je to dobra alternativa za ljude koji nemaju interes za luksuz, ne mogu si ga priuštiti, to je dobro za ljudi koji to vole'', kaže.



O ovim i brojnim drugim temama, najuspješnija Hrvatica u svijetu mode govorila je na Weekend Media festivalu, a njezino i sva druga predavanja i panele možete pogledati iz svojeg doma na EON TV-u.



