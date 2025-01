Za koga su glasali poznati Hrvati, tko je izašao na izbore, a koga politika uopće ne zanima?

Severina je na ovim predsjedničkim izborima javno dala potporu Zoranu Milanoviću, Alka Vuica je bila čak i u njegovu izbornom stožeru, a mi smo istražili koliko uopće poznati prate politiku. Pitanje - "Što biste promijenili da nakratko dobijete vlast?", naša Julija Bačić Barać postavila je domaćim zvijezdama za In magazin, a odgovori bi vas mogli iznenaditi.

Imamo novog starog predsjednika. Predsjednički izbori su iza nas. Tko je na njih izašao, a tko politiku uopće ne prati među domaćim zvijezdama?

''Ja sam najapolitičniji tip kojeg bi mogli upoznati, znači ne pratim to uopće i ne zanima me'', govori iskreno Zlatan Zuhrić Zuhra.

''Pratim donekle i mislim da je važno glasati, da dam svoj glas'', dodaje Igor Barberić.

''U sustavu humora jako je zabavno i poučno tako da unutra sam, u vrevi'', na svoj način govori Mario Petreković.



''Pratim do jedne mjere ali nekad malo i prebacim program'', priznaje glumica Barbara Nola.

''Nisam više apolitičan, dosta dugo sam se izvlačio da sam apolitičan, počele su me itekako stvari smetati, znam prepoznati glupost i zlobu'', govori Slavko Sobin.

Severina je javno dala potporu Zoranu Milanoviću, Alka Vuica bila je u njegovu izbornom stožeru, a Slavka Sobina ljute oni koji izbore ignoriraju.

''E vidiš, to je sramota, to je najveća sramota. Imaš svoju građansku dužnost, a i pravo da odlučiš tko će ti vodit državu, a ti budala kažeš ja ću sjedit doma i pustit druge da izaberu'', govori Sobin.

A oni koji su izabrani trebali bi:

''Raditi. Trebali bi naporno mukotrpno raditi u interesu ljudi jer oni su tu da rade za nas koji god da jesu i koji god da bili. Ja im svima želim, ne da želim nego im s ovog mjesta poručujem, tko god da dobije, zasucite rukavite inače ćemo mi zasukat rukave pa vas ne bu bilo'', poručio je Jacques Houdek.

''Ja sam optimist, ja bih voljela da političari zaista služe narodu, i da je to funkcija koja je tu zato da bi oni mislili za dobro drugih, e sad...bojim se da mi toliko još nismo evoluirali'', govori Ecija Ojdanić.

Ima i onih koji misle da političari zaslužuju čak i veće plaće.

''Ljudi kritiziraju one koji su na vlasti ali to je jako teško, težak i naporan posao biti na vlasti, određivati u svoje ime i ne slušati narod, teško je to raditi. Mislim da ti ljudi trebaju beneficirani radni staž dobiti, definitivno veće plaće jer tu muku koji oni moraju sjediti po 4,5 sati, stalno ići gore do centra, ti ne moš naći parking u centru'', govori Petreković u svom stilu.

A što bi domaće zvijezde promijenile da dobiju vlast barem nakratko?

''Da se ponovno radi nedjeljom, mislim da je to bitno i da se sredi zakon o radu da ti ljudi koji rade nedjeljom se dovoljno plate ali da ostanemo otvoreni nedjeljom i budemo metropola'', govori Igor Barberić.



''Gledala bi da svi budu zbrinuti, da imaju krov nad glavom, to bi mi bilo najbitnije'', kaže Katarina Baban.



''Prvenstveno da jedino kako se ocjenjuje napredak i boljitak je samo koliko tko dobro radi, a ne komu je baba, stric i koju stranačku iskaznicu ima'', kaže Ecija Ojdanić.

''Promijenio bih tri stvari - bahatost, pohlepu, neinformiranost i pakost'', dodaje Zuhra.

Neki bi i zaposlili svoje bližnje.

''Rodbinica, druge ljude ovi su se umorili, znaš nakon 5 godina se umore i onda dođu novi, imaju fresh ideje'', šali se Petreković.

Glumci, glazbenici, političari, svi oni izlaze na pozornicu, ali o izvedbi na onoj političkoj, umjesto pljeska, odlučuju glasovi građana.

''Krojiti politiku je jako teško, predlažem svima nek probaju'', poručio je Mario Petreković.

