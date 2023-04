Viktorija Rađa otkrila kakva je majka i koja je tajna njezine bračne idile: ''Tako smo normalni i živimo jedan normalan život!''

Miss Dalmacije i druga pratilja Miss Hrvatske 1995. Viktorija Đonlić Rađa i danas uživa u statusu jedne od najljepših Hrvatica. S Dinom Rađom u sretnom je braku više od dva desetljeća, a atraktivna Splićanka uskoro će se okušati i kao glumica. Za In magazin je otkrila da je Dino drži kao kap vode na dlanu te što o njezinim majčinskim taktikama misle njihovi sinovi.

Viktoriju Đonlić Rađu bilo je divno ponovno vidjeti na plesnom podiju showa ''Ples sa zvijezdama''.

Jesu li joj znojem, suzama i žuljevima naučeni koraci ostali u tim nogama?

"Nije da su ostali, ponovno su stečeni. I mukom i znojem i radom i grčevima", rekla je Viktorija.

Ovog puta zaplesala je s Markom Mrkićem i njegovom ovosezonskom partnericom Majom Drobnjaković. Koliko je Maja Viktoriji inspiracija?

"Ja sam u nekoliko navrata ovaj tjedan imala porive za plakat, ali ne od tuge, ni od ničega, nema patetike. Nema žalosti, nema ničega – tu je samo život. Jedan predivan život! Jedna prizemnost, jedna normala, jedna prekrasna osoba od koje se jako puno može naučiti i treba naučiti", rekla je Viktorija.

Uskoro je u pripremi jedan projekt u kojem će Viktorija pokazati svoje pjevačke i plesačke sposobnosti. Što to sprema?

"Pa trenutno radimo na jednoj cabaret predstavi kojoj je redateljica Larisa Navojec, sutkinja, u kojoj imam čast nastupati s ozbiljnim glumicama, s dragim prijateljicama", otkrila je Viktorija.

U ''Plesu sa zvijezdama'' je dogurala do finala. Dino i ona slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, slovi za jednu od najljepših Hrvatica…

"Kakva žena", uzvratila je Viktorija za samu sebe uz smijeh.

Laska li joj to sve?

"Najviše mi laska ovaj najstabilniji brak. Zato što nismo celebrity. Jer smo tako normalni jer živimo jedan lijep život. Imam prekrasnog muža koji me toliko voli i cijeni i drži do mene i onda mu moraš uzvratiti, to mora funkcionirat", rekla je.

Dino je u govoru na ulasku u ''Hall of Fame'' u Americi zahvalio Viktoriji kao svojoj boljoj polovici gdje je rekao da ga je ona učinila boljim čovjekom.

"Da, i on je mene učinio boljim čovjekom. Definitivno. Jedan iz drugog, valjda, izvlačimo najbolje. I to je dobitna kombinacija u nekoj vezi, ako nemaš to – ni ne pokušavaj", zaključila je Viktorija.

Što bi nekako iz svojeg života izdvojila kao neku nit vodilju koja je nju uvijek izvukla iz nekih teških situacija?

"Prizemljim se. I pogledam u ta četiri čovjeka koja ja imam kraj sebe i to je to. Nema crnila, nema ništa loše", rekla je.

Kako je njezinim sinovima? Kako je imati Viki Rađu za mamu?

"Joj, jadni oni. Šalim se, nekako imam osjećaj da je to njima sve cool. Ponosni su, moj Roko živi sad u Istri i došao je samo radi 'Plesa sa zvijezdama' da može mamu vidjeti uživo. I vidim da mu je drago i bio je sa mnom na treningu i pogledao te rekao: ''To, mrak. To je dobro“. Ja sam sretna kad je on zadovoljan i onako cool su djeca jer se mama trudi biti cool. I onako prijateljski su odnosi, sve je lijepo", otkrila je Viktorija.

Čini se da e Viktorija baš jedna žena koja zna uživati u životu…

"Je l' da? Ja baš znam uživati u životu", zaključila je Viktorija ponosno.

