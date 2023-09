Uz već uhodanu glumačku postavu u Kumovima, stižu i novi glumci: ''Vlada neka familijarna atmosfera da mi se bilo lako uhodati!''

Najgledanija domaća dramska serija Kumovi u ponedjeljak se vraća na male ekrane. Kako bi to obilježili glumci su na setu imali pravo slavlje. Veselju se imala priliku pridružiti i jedna gledateljica. Kako joj je bilo, te tko se od glumaca iz serije danas ženi, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za In magazin.

Kad se već obitelj Macan proširila, red je bio i počastiti... Okupio je tako Stipan u svojim Zaglavama cijelu obitelji i sve prijatelje.



''Bilo je intenzivno, bilo je napeto i sad kreće jedan mirni dio, Cvita se rodila zdrava, sve je dobro, sve je lijepo, obitelji su se ujedinile, ljubav nas je spojila, Luce i Janko opet uživaju u ljubavi, Luce je teta. Ide svr nekim svojim tokom dok ne dođu nove turbulencije'', ispričala je Ana uršula Najev.

Posljednja epizoda donijela je rođenje Cvite, a Martinu i Matiji roditeljska uzbuđenja.



''Dobila sam curicu, dobila sam dijete. To je to, sad će se razvijat oko djeteta, snalazit ćemo se ja i Martin oko Cvite, mladi roditelji, nitko ništa ne zna, pa ćemo vidjet'', otkrila je Mirna Mihelčić.



''Čak kad je bila ta epizoda, došle su mi dvije-tri poruke od bližih ljudi, kao čestitam, šta čestitam, ja se pitam gledam nije mi jasno, i onda kao pa na Cviti jer nisam upratio da je bio taj moment ali zanimljivo je'', ispričao je Lovre Kondža.

Kako i priliči, slavilo se uz janjetinu, ali i pjesmu. Bila je to prilika da se najavi nova sezona koja kreće od ponedjeljka 4. rujna.



''Znači Milica će dobit jedan prilično široki spektar svega, danas sam snimala neku scenu i onda sam rekla pa Milica je svugdje, gdje se god okreneš bit će Milica, dobit će jedan velik prostor'', ispičala je Petra Kraljev.



''Jako se veselim pogotovo jer nas ljudi stalno zaustavljaju po cesti i pitaju, kad će, kad će ponovno, evo od ponedjeljka kreću epizode. U novoj sezoni imamo dosta gostiju, ima novih likova, zapleta, situacija i baš se veselim'', ispričala je Daria Lorenci Flatz.



''Standardno neka njegova monotonija i dosada jer je besposličar, nije on jadan besposličar nego nema posla, šta će radit u Zaglave nema mjesta za njega niđe, ali ga čeka svašta nešto sa Lucom i sa ljubomorom, ja sam rekao u šali Janko se udo sad, živi kod nje u garsonijeri, roditelje i familiju vidi ponekad a živi u malome mjestu samo što ih ne pozdravi sa vi'', zaključio je momčilo Otašević.

I dok u novim epizodama Josipa očekuju brojne zavrzlame, u privatnom životu glumca Domagoja Ivankovića baš danas očekuje vjenčanje.



''Došlo vrijeme da se ženim ja, što kažu naši Slavonci i ništa, uzbuđen sam sretan sam, sve je ostalo na slatkim mukama, zaista sam jako sretan'', kaže Domagoj.

Planirati vjenčanje uz obveze na setu nije bilo jednostavno.



''Ana je preuzela veći dio posla, moja buduća supruga, ona je stvarno dala sve od sebe, stvarno smo htjeli neke detalje iskoristit koje smo htjeli iz naše duge veze, mi smo 7 godina skupa, pet godina od toga na daljinu jer sam ja u Osijeku studirao ona u Zagrebu, nešto kroz kazalište, ona je završila baletnu školu, bivša je balerina sad je na psihologiji pa smo te neke detalje htjeli ukomponirat kroz svadbu i zaista bilo je gusto organizirati ali uspjeli smo'', ispričao je.

Uz već uigranu glumačku postavu, u četvrtoj sezoni, koja se trenutačno snima, u seriju ulaze i glumci Žarko Radić, Fabijan Pavao Medvešek, kao i Nataša Janjić, koji će donijeti nove obrate i dodatno uzburkati već uzavrelu atmosferu u Zaglavama.



''Tako vlada neka familijarna atmosfera, svi su već uhodani, poznaju se, žive na setu praktički tako da mi je bilo nekako lako'', govori Nataša Janjić.



''Jako su me super prihvatili i evo družimo se, super nam je na snimanju. Moj lik ima jedan specifičan zadatak koji je možda malo drugačiji, nadam se da ljudima neće smetati'', otkrio je Fabijan Pavao Medvešek.



''Jako sam zadovoljan i sretan što ću se priključit ovoj prekrasnoj ekipi i seriji koja ima izvrsnu gledanost, to je prije svega jako važno. Ja ću igrat jedan lik o kojem sad još uvijek ne smijem previše reć, ali mislim da će on unijet jako puno promjena u Zaglave'', dodao je Žarko Radić.

Kako to izgleda iza kulisa te kakva je atmosfera u Zaglavama, priliku je dobila provjeriti i jedna gledateljica.



''Evo drago mi je da sam baš ja ta koju ste odabrali da ovdje dođem i ne mogu vam reći koliko sam oduševljena, koliko mi je drago da sam konačno uživo upoznala svoje voljene Kumove koje gledam svaku večer, svaku epizodu i nek samo tako dalje nastave, fenomenalni su'', izjavila je Biserka.

Novu sezonu najiščekivanije serije ne propustite pratiti od idućeg ponedjeljka u 20:15 na Novoj TV.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.