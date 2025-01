Tko se može pohvaliti uspjehom u 2024., a tko velikom obljetnicom? Donosimo bogati pregled godine!

Na samom početku godine vrijeme je i za inventuru 2024. Koji je glazbenik obilježio prošlu godinu? Tko je uplovio u bračnu luku, koji su glazbenici slavili, kakva je godina bila za filmski svijet, ali i kakvi su skandali pratili domaću scenu, pogledajte u minutama Dijane Kardum.

Godina 2024. u posebnom će pamćenju ostati Baby Lasagni. Već na samom početku godine krenula je njegova filmska priča. U siječnju je kao rezerva ušao na Doru, u veljači je i pobijedio na ovom natjecanju. A u svibnju se s Eurosonga vratio kao drugi, dok je pobjedu odnio Švicarac Nemo.

"Baš mi je drago što smo od publike tako dobro prošli jer ono što nam ranije govorio publika će ti dolaziti na koncerte, a ne žiri. Posložili smo se u timu to je najbolje što smo mogli, svi smo napravili ono što smo trebali, bolje nije moglo bit i znaš da se sve dogodilo jer si dao sve od sebe", izjavio je Baby Lasagna, kojem je nakon ovog povijesnog uspjeha, na Trgu mu je priređen velik doček, gdje ga je čekalo nekoliko tisuća ljudi.

Od Eurosonga nije stao. Imao je nastupe diljem Europe, objavio nove pjesme. Prema njemu je napravljena i dječja predstava, njegove su omiljene mačke postale junaci slikovnice, a išlo mu je i na privatnom planu. Uplovio je u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom, ali i suradnicom Elizabetom Ružić.

Nakon dvije godine stanke koju je imao zbog bolesti sina, koncertima se vratio Marko Perković Thompson. Održao je koncerte u Dugopolju i Imotskom, a Stradun je gorio kad je pjevač zapjevao ondje na Dan dubrovačkih branitelja.

Krajem veljače, nakon pet i pol godina objavljena je nova pjesma nikad prežaljenog Olivera Dragojevića pod nazivom "Ne mogu ti reći". U svibnju je trajekt Oliver, nazvan prema legendarnom glazbeniku, zaplovio na svoje prvo putovanje od Splita do Vele Luke, što je bilo popraćeno i glazbenim krštenjem broda.

''Moram kazat kad sam ušla unutra u salon, pjevaju se njegove pisme, muzika, naši prijatelji, kolege, mislila sam da je Oliver otvorio kafić pa da smo došli na otvorenje Oliverog kafića. Ali to je, to će biti svojevrstan kafić Olivera Dragojevića'', riječi su Zorice Kondže, dok je Tedi Spalato nadodao: ''Osjetio sam neku tremu da uđem u brod. Išao sam do krme pa se vratim i onda sam nakon dva-tri đira, ja kažem, e idemo sad kod našeg Olivera. Ovo je možda jedan od najboljih načina slavljenja velikog Olivera jer brod je živo tkivo i svaki put kad budemo na ovom brodu, a bit ćemo i za obljetnice i za putovanja u Velu Luku, uvijek će taj brod skupa s Oliverom živjet s nama."

Protekla godina bila je značajna za brojne izvođače. Nina Badrić proslavila je 30 godina karijere, Psihomodo pop 40, kao i Bare te Zabranjeno Pušenje. Prljavci su proslavili 45 godina od izlaska prvog albuma, 35 godina od kultnog koncerta na glavnom zagrebačkom trgu, kada je s njima zapjevalo 200 tisuća ljudi.

"Teško mi je to uopće pojimit, mi vidimo neke slike koje su iz zraka. sjećam se po slikama, vidim trg pogledam pa vidim do katedrale", poručio je Jasenko Houra. "Nije bilo nikakve štete, dar mara i to. Ja sam preponosan na to večer, radi publike, radi svega."

A kraj godine obilježili su s tri rasprodane Arene Zagreb te tako postali prvi domaći izvođači kojima je to pošlo za rukom

"Ti veliki koncerti su ko prvi dejt otprilike tu si nervozan si, želiš da sve najbolje prođe", komentirao je Houra, dok je Mladen Bodalec dodao: "Ljudi vole te pjesme i mi volimo to što ih oni vole i odlično se svugdje zabavljamo."

Slavili su i dizajneri. Omiljeni dizajner brojnih svjetskih revija Juraj Zigman u Rijeci je održao spektakularnu reviju nakon pet godina stanke. Elfsi su proslavili 20 godina, a dva desetljeća obilježio je i Envy Room.

"Jako je jako brzo prošlo, mislim da je to svima u životu tako, pogledaš i nisi svjestan da je to fakat bilo prije 20 godina", poručuju Vjeko Franetović i Nikica Ivančević iz Envy Rooma.

Jedna od njihovih suradnica je Jelena Rozga, koja ih voli pohvaliti: "Oni su toliko divni, toliko su jednostavni, talentirani, ono što ja volim nisu preglasni, tako divno rade."

Riječi hvale imala je i voditeljica Mia Kovačić: "Imaš osjećaj kad njih nosiš da si pravo žensko, da imaš i onu jačinu, ali da imaš tu jednu suptilnost i ženstvenost."

Godina 2024. bila je i u znaku ljubavi. Nakon gotovo tri godine razdvojenosti Leonarda Boban potvrdila je da se pomirila sa suprugom Zvonimirom.

"Pa nemamo svađe. Moram ti reći da od prošli put kad si me pital, meni je još lepše nego prošli put! Hahaha..." izjavila je Leonarda, otkrivši u čemu je tajna: "Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i to je ustvari ta ležernost i ljepota."

Mnoga domaća lica 2024. obilježila su ulaskom u bračne vode. Neki su organizirali raskošne ceremonije, dok su pojedini odlučili izmijeniti zavjete u tajnosti.

Osim Baby Lasagni, i poslovno i privatno, ova je godina bila uspješna i Matiji Cveku. Objavio je nove pjesme, oženio se te je postao otac.

"Pa divan je bračni život, pogotovo kad u brak uplovi jedno malo klupko sreće. To je smisao svega, proživljavam najljepše dane svog života", riječi su Matije Cveka. "Mislio sam da je muzika najbolje od svega i da sam za to stvoren, da dođem kao na ovaj svijet da to radim, ali sad sam shvatio da je ovo smisao svega i da sam zato tu."

U tajnosti se vjenčao i Janko Popović Volarić. Pred oltar je stao nogometaš Josip Juranović, a veliko je slavlje bilo i u obitelji Asanović. Prvo se oženio sin legendarnog vatrenog Antonio Asanović s dugogodišnjom djevojkom Josipom Skoblar. A samo mjesec dana nakon toga, udala se i Anamarija Asanović.

''Sretan sam prvenstveno radi njih. Prvo je Antonio prije mjesec dana oženio Josipu, za moju obitelj veliki događaj, sad Anamarija i Ivan. Ma sine, sve super", izjavio je Aljoša. ''A šta reć', emocije su velike. Želim im svu sreću, ljubav, isto što bih i sebi poželio, želim i njima.''

A vjenčanje godine mnogi su prozvali ono sina Roda Stewarta Liama i Amerikanke konavoskog podrijetla Nicole Artukovich. Uzvanici su se okupili u Dubrovniku, a među njima je bio i kultni pjevač. Mladenci su svoje zavjete izrekli u raskošnoj baroknoj crkvi na Jezuitima.

Filmski svijet imao je razloga za slavlje. Film Nebojše Slijepčevića "Čovjek koji nije mogao šutjeti" pokorio je filmske festivale. Osvojio je kansku Zlatnu palmu, ali i europski Oscar. Ovogodišnja Velika zlatna Arena za najbolji film pripala je filmu "Proslava", redatelja Brune Ankovića. Nastao je prema istoimenom romanu, a kritika ga opisuje mračnim i potresnim.

Na najljepšoj pozornici na otvorenom na Prokurativama, slavio je Saša Jakelić s pjesmom "Bez tvog tila". Pjevač je osvojio prvu nagradu žirija, ali i srca publike, koja je pratila 64. Splitski festival.

Dubrovkinja Zrinka Ćorić nova je Miss Universe Hrvatske, no nije ušla u veliku završnicu svjetskog izbora.

Nakon devet godina pauze, Hrvoje Šalković objavio je svoj deveti roman. A nakon 13 godina Andrea Šušnjara napustila je grupu Magazin te ju je na tom mjestu zamijenila Lorena Bućan.

Sanja, Marino i Zec u Areni Zagreb održali su koncert za pamćenje, čime su se i oprostili od velikih dvorana. A na svojoj je posljednjoj turneji, u sklopu koje je posjetio i Zagreb, bio i legendarni Jose Carreras, zasigurno jedan od najuspješnijih opernih pjevača svih vremena.

Prosinac je donio i mnoge koncerte spektakle. Osim Prljavaca koji su svirali tri dana, na kraju godine zasvirao je i Miroslav Škoro. A 3 od predviđenih 5 održala je Lepa Brena, koja je na trećem koncertu slomila nogu.

Showbizz scenu potresali su i skandali. U sklopu turneje 'Doživjeti stotu', kojom slave 50 godina na sceni, članovi kultnog benda Bijelo dugme održali su velik povratnički koncert u Splitu. Iako su atmosferu doveli do usijanja, pjesmom ''Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'' podijelili su mnogobrojnu publiku - jedan dio pjevao je i zabavljao se, a drugi negodovao i zviždao.

"Nije nam bila namjera nekog provocirati, međutim, napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi "Bijelo dugme" kojoj je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pjesama Bijelog dugmeta", poručili su članovi sastava.

Severina se ponovno našla u središtu skandala, i to međunarodnog. Srbijanska policija na graničnom prijelazu Bajakovo bezrazložno ju je privela na ispitivanje, a pitanja koja su joj postavljali - šokirala su je.

Baš poput naziva serije koju je režirao, šutnja je vladala glumačkim svijetom. U medijima je objavljeno da je redatelj Dalibor Matanić godinama slao lascivne poruke glumicama i suradnicama te stvarao neugodne situacije. Priču je prva objavila novinarka Milena Zajović.

"Ono što su mi djevojke još govorile je bilo uglavnom uznemiravanje na setovima više reklama nego filmova ili serija, barem sam tako ja čula. Možda je to svijet u kojem je manje kontrole ili kraće ljudi provode vrijeme skupa pa si je možda dozvoljavao više, neugodnosti na tulumima poslije snimanja ili po festivalima", izjavila je Zajović. "U detalje opet ne mogu jednostavno iz poštovanja prema njegovoj obitelji, iz poštovanja prema žrtvama i njima je stalo da se ne zna tko je sa mnom govorio jer se još uvijek dan danas boje čovjeka."

Nažalost, 2024. napustili su nas brojni velikani. Neki od njih zadužili su glumačkim i filmskim ostvarenjima, a neki nezaboravnim notama i pjesmama.

U veljači nas je napustio Josip Ivanković, osnivač i autor najvećih hitova Zlatnih dukata, ali i čovjek čiji se potpis krije iza Dinamove himne "Nebo se plavi, bijeli se Zagreb

grad".

U 76. godini preminula je Kostadinka Velkovska, hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica te pjevačica makedonskog podrijetla.

Još jedno mjesto u prvim redovima velikana domaće glumačke scene, ostaje prazno. Napustio nas je Duško Valentić. Nakon iznenadne bolesti, preminuo je u 75. godini.

Napustio nas je i Veljko Bulajić, jedan od naših najvećih filmskih redatelja, koji je otišao u 97. godini života. Njegovi filmovi "Kozara", "Vlak bez voznog reda", "Atentat u Sarajevu" te "Bitka na Neretvi" jedni su od najgledanijih filmova bivše države. Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada, a njegov rad prepoznala je američka Akademija za umjetnost i znanost, koja je film "Bitka na Neretvi" nominirala za nagradu Oscar.

