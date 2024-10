Kakvu je ulogu u snimanju trećeg singla Marina Jakobića imala Jelena Rozga? ''Rekla mi je - možeš ti to bolje''

Uz našu glazbenu divu Doris Dragović, Ivan Huljić u posljednje vrijeme najviše surađuje s mladim splitskim pjevačem Marinom Jakobićem. U samo šest mjeseci Ivan mu je napisao treći singl. Kakvu je ulogu u snimanju te pjesme imala Jelena Rozga te zašto je u samo nekoliko mjeseci skinuo čak 15 kilograma, Marino je otkrio našem Gordanu Vasilju.

Stihovi su ovo Ivana Huljića, uz koje bi se u sjajnoj izvedbi Marina Jakobića mnogi ove jeseni mogli zaljubiti.

''Sve pjesme o jeseni što ja znam su obično nekako tužne, jesen jednako tuga, ali ova moja jesen će biti puna ljubavi.''

''Prvi dani jeseni'' treći je Marinov samostalni singl nakon odlaska iz grupe Best, u kojoj je pjevao dugi niz godina. A kao i prve dvije njegove pjesme ''Lučija'' i ''Geni ljubavi'' koju je predstavio na Melodijama Jadrana, i najnoviju potpisuje Ivan Huljić. Njihova suradnja pokazuje se kao pun pogodak.

''Velika čast i privilegija je što Ivan radi sa mnom, jednostavno smo klikli. Rekao bih da je tajna u tome da smo tu negdi što se tiče neke emotivne valne duljine, da smo slični jako.''

Tijekom snimanja nove pjesme mnogo mu je pomogla i jedna od naših najvećih zvijezda Jelena Rozga.

''Čak je došla i u studio. Rekla je super si ti to otpiva, jer je čula prvu snimku. Kaže, ali ti to možeš još bolje, ja tu vidim još prostora di se može to donit na veći nivo i hvala joj na tome, sve ostalo je povijest. Ova snimka, koja je kao takva, Jelena je zaslužna puno za nju.''

A za potrebe snimanja videospota ''Prvi dani jeseni'' i za sve nastupe što ga čekaju, 31-godišnji Marino je naporno radio na formi.

''Uzeo sam privatnog trenera, pripazio sam na hranu i skinuo sam 15 kilograma. Lakše se osjećam, ali mi je najdraže zbog toga kad snimamo spot. Prije je bilo uvijek, 'ajde nemoj me snimat iz tog kadra, malo mi se stomak vidi, sad se ništa ne vidi, sad sam skroz ok.''

Uz teretanu, talentirani Splićanin igra i futsal za Malonogometni klub Skalice, u kojem mu je suigrač i proslavljeni vaterpolist Jerko Marinić Kragić.

''On je bolji od mene svakako! Zvali su me prije godinu i pol dana da dođem. Futsal nikad nisam branio, branio sam veliki nogomet. Drago mi je, malo sam se sportski aktivirao.''

Najveća pjevačeva potpora je njegova obitelj, supruga i kći, koja je krenula u prvi razred osnovne škole.

''Imam ženu koja je čvršća ruka ma da to tako ne izgleda. Ona brine o oko 80 posto stvari u kući, a ja pomognem koliko mogu. Prvašić je, idemo skupa u školu, idemo po nju, kad mogu ja, idem ja, kad može žena, dogovorimo se. Učimo se i mi, imamo jedno dijete.''

Jedno je sigurno, Marinovo glazbeno vrijeme tek dolazi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.