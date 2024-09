Vaterpolist Mladosti umjesto bazena umalo završio u crkvi: ''Mislili su da ću u svećenike, bila je jednom ta faza''

Budući da na svojem trenutačnom poslu vrijeme većinom provode razgolićeni, vjerojatno će vas iznenaditi informacija da su neki od naših vaterpolista umalo završili u svećeničkim haljama. Dečki su našoj Sanji Jurković za In magazin priznali zbog čega ih suigrači zafrkavaju na treninzima, ali i zašto je najpametnije tomu se jednostavno prepustiti.

Jedan je bio ministrant, a drugi je gotovo završio kao svećenik. No umjesto toga, život ih je odveo – na bazen.

''Mislili su da ću u svećenike. Bila je jednom ta faza. Dobro, ministrirao sam i ja, kao mali, odrastao sam u kršćanskoj obitelji, baba je uvijek išla na misu. Aliiiii sport me spasio. Nauči te puno toga, to je kao neka mala vojska. Stekneš nekakve navike i odgovornosti, mislim da ti to kasnije pomogne u životu'', priča Ivan Buljubašić.

Grčku i Italiju ovaj je Makaranin zamijenio zagrebačkom adresom, na kojoj se, priznaje, i to bez prisile, osjeća kao doma.

''Doma se još prilagođavamo, bio sam odsutan pet godina, tako da traje ova faza prilagodbe, zna malo i smetati, ali doći će to sve na svoje. Moram iskreno reći da je Makarska uvijek broj 1, to sigurno, ali pripitomili su me ovamo u Zagrebu, i supruga i kćer su Zagrepčanke, pa sam i ja isto tako postao Zagrepčanin, osobna je, uglavnom, zagrebačka. Kad sam bio klinac, 17 godina, di ćeš u Zagreb? Stalno magla, stalno nešto, a nakon par mjeseci – Zagreb top! Ima puno prednosti! Ali ne bi Split ni za što mijenjao, da se razumijemo'', zaključio je Buljubašić.

Iako, odrastajući s dvojicom braće nikad nije imao svoj mir, Eugen priznaje da je upravo to ono što mu najviše nedostaje. I dakako, popiti kavu s pogledom na more. Jer iako već godinama nisu u Dalmaciji, to ne znači da Dalmacija ne živi u njima.

''Ostane u tebi, dišpet, kontra svih. Meni netko kaže doviđenja, ja odgovorim adio, ne može jednostavno'', objasnio je.

Odmor vole provoditi aktivno, ali izvan sezone, jer su uvijek na oprezu zbog potencijalnih ozljeda.

Budući da je, šali se, u manjini doma, katkad mora pristati i na poneki TikTok izazov.

A upravo su društvene mreže od njihova suigrača Josipa Vrlića napravile senzaciju na nedavnim Olimpijskim igrama. Njegova konstitucija nije prošla nezapaženo, a malo je reći da su gledatelji bili oduševljeni.

''Dobro je prihvatio, samo nije dobro iskoristio. Rekli smo mu da je odmah trebao otvoriti sve! I Instagram i sve živo, izreklamirat se i pokupit lovu. I ovako je bio viralan, ali mislim da bi ovako napravio pravi boom. Znači, jedan od najboljih centarfora na svijetu i u vodi je kao dupin. Pogotovo za tu poziciju, dapače, on igra centra, dobro pliva… Stvarno ga je tešk za čuvati, teško je gurnut uopće takvu masu'', priča Buljubašić.

I nitko se ne vrijeđa na sitna podbadanja. Šale na vlastiti račun na bazenu su dio folklora, a Buljo se u to najviše uvjerio otkad je zbog alopecije ostao bez kose.

''To im je sad opravdanje ako ih dobijem na plivanju, nemam dlake pa sam brži'', našalio se.

