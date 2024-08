Tony Cetinski proslavio je 10 godina braka sa suprugom, otkrio je njihovu tajnu: ''Od toga sve kreće...''

Jedan od naših najboljih vokala na glazbenom nebu Tony Cetinski održao je koncert za pamćenje na splitskom Zvončacu. Samo za našu emisiju prisjetio se zašto su ga menadžeri na početku karijere upozoravali na splitsku publiku, što bi možda promijenio u svojoj 35 godina dugoj karijeri te koja je tajna skladnog braka između njega i supruge Dubravke. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole.

Sudeći po splitskoj publici, Tony Cetinski im je neizmjerno nedostajao. Glazbenim vremeplovom s koji je počastio publiku, Tony je doveo atmosferu do usijanja. Iako se sada bez straha penje na splitske pozornice, pjevač nam otkriva kako u početku njegove karijere tako nije bilo.



''Manageri su tada govorili prije izlaska na stage, znaš malo ti je tu zeznuta publika ne moj se čuditi ako ne reagiraju odmah. I nekako se pokazalo gdje su mi govorili da je najteža publika bilo bi mi najbolje. U trenutku kad smo se zavoljeli i ti Splitski festivali, prvi koncerti u Splitu sve je rezultiralo velikom ljubavi.''



I ta ljubav traje 35 godina upravo koliko i Tony boravi na samom vrhu estradnog neba. Kroz tako bogatu karijeru iznjedrio je brojne evergreenove koji i danas s istim žarom bude emocije kod slušatelja. A kad bi mogao promijeniti nešto na tom putu evo što možda bi izdvojio.



''Možda bi mijenjao neke stvari ali onda ne znam je li bi rezultat bio ovakav kao sada. Možda bi malo smanjio neku komercijalnu stranu i išao više na album ''Ljubav i bol'' gdje je bio malo i žešći zvuk. Ali Bože moj i ovako kada ne mijenjamo ima puno pjesama koje ljudi vole.''



A voli i Tony bezuvjetno svoju suprugu Dubravku s kojom je ove godine proslavio 10. godišnjicu braka. Iako u šali kaže, da nije stručnjak za brakove, otkriva nam u čemu je tajna dobrog ljubavnog odnosa.



''Tajna mog braka sa Dudom je možda sličnost u karakteru, njena mogućnost da me može pratit u mojim nekim idejama i privatno i poslovno. Razumijevanje, povjerenje i mir. Mir u kući to je boj jedan jer od mira sve kreće.''



Mir je upravo ono što pjevač traži. Sklad duha i tijela doveo ga je do toga da se osjeća bolje nego ikad, no napominje, kako se na tome treba itekako raditi.



''Stvarno se trudim, nije stvar samo ići u teretanu, tu sam najmanje i ne idem uopće, ali nekako uskladiti dušu i duh sa tijelom, ali onda trebaš biti okružen i sa takvim ljudima. Evo i moj bend nema nikoga tko bi kvario raspoloženje tako da sam sretan i imamo sklad i zato sam miran.''



Iako možda ne voli teretanu, Tony je veliki ljubitelj sporta, a nedavno je odmjerio i snage u tenisu s Goranom Ivaniševićem s kojim je veliki prijatelj.



''Nije on igrao tuta forca! To je bila revijalna utakmica gdje smo se zajedno dobro zabavili i nasmijali. Kasnije na večeri smo se nasmijali do suza, nismo se dugo sreli i onda smo zaboravili na neke baze koje smo imali prije dosta godina tako da sam baš bio sretan.''

Sretni su bili i svi koji su stigli na Tonyev koncert uz želju da se pjevač što prije vrati u grad podno Marjana.

