Teška industrija u Lisinskom priredila spektakl: 50 godina karijere proslavili s brojnim regionalnim i domaćim

Teška industrija u četvrtak je spektakularnim koncertom u Lisinskom proslavila 50. godišnjicu karijere. Slavlje su uveličali brojni poznati Hrvati poput bivšeg ministra financija Zdravka Marića, ali i regionalne zvijezde poput Halida Bešlića. Tko je sve obilježio jubilej s bendom, koji već pola stoljeća ispisuje glazbenu povijest naših prostora, otkriva naša Anja Beneta.

Industrije na našim prostorima gasile su se jedna za drugom, a samo Teška industrija punom parom radi već pola stoljeća. Jedna od najdugovječnijih grupa u regiji, veličanstvenim koncertom u hrvatskom glazbenom hramu proslavila je jubilej o kojem mnogi mogu samo sanjati.

''To je meni bilo smiješno, kad sam imao 20 godina, 50 godina svirati, ma daj. Ali iskreno govoreći mi nismo svjesni da je 50 godina čak i u svijetu, nema puno bendova koji se mogu pohvaliti s takvom obljetnicom, tako da nakon večeras mislim da ćemo se malo i umisliti...'', govore Ivica Propadalo i Vedad Hadžiavdić.

"Osjećaj je takav da je jedna velika čast biti dio ovako velike obljetnice, ovako jednog velikog banda. Čast je što sam prije nekih 15-ak godina dobila uopće poziv da budem dio Teške industrije i svim srcem sam ga prihvatila ...", govori Lea Mijatović.

U koncertu je sa suprugom, koja je inače sestrična Ivice Propadala, uživao Zlatko Dalić. Nakloniti se glazbenim legendama došla su i mnoga druga poznata lica.

"Mi smo prijatelji bar 50 godina. Osim toga, mi se družimo u Istri, s Ivicom Propadalom, on tamo ljetuje, ja tamo ljetujem, pa smo često na lijepim, domjencima privatnim'', otkriva Zdenka Kovačiček.

"Oblačim Leu dugi niz godina, super smo frendovi, ona mene uvijek podržava na revijama, ja večeras podržavam nju. Smislio sam joj jednu jako lijepu zanimljivu rockersku haljinu ...", otkrio je Zoran Aragović.

"Došao sam podržati Ivicu i band s kojima sam frend nekoliko desetljeća i dosao sam se soobno uvjetriti da još nije poludio nakon 50 godina bavljenja ovim poslom'', u svom stilu je izjavio Jurica Pađen.

"Praktički pratim ih od malih nogu i doživljaj je biti ovdje'', govori Ivica Lovrić, zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

''Veliki sam prijatelj s Ivicom Porpadalom, tako da mi je drago biti večeras ovdje i poslušati jedan kultni ja bih rekao sastav'', rekao je Zdravko Marić, bivši ministar financija.

Feštu Teške industrije uveličalo je čak 17 gostiju na pozornici. Ivan Dečak, Kiki Rahimovski, Goran Karan, beogradska YU grupa - samo je dio onih koji su s legendarnim rockerima sinoć dijelili mikrofon. Matija Dedić pridružio im se pak za klavirom, i to u pjesmi koju je napisao njegov otac Arsen, a koji je s Propadalom njegovao veliko prijateljstvo.

"On i Arsen su bili tako kompatibilni. Netko od Dedića je morao biti tu jer se zbilja radi o velikom, velikom prijateljstvu!", otkrio je Matija Dedić.

"Mogu vam reći da je 50 godina Teška industrija postala još samo sam teža'', kaže Goran Karan.

U publici je došlo do usijanja kad se na pozornicu popeo legendarni Halid i zapjevao "U meni jesen je".

"Znamo se dugo, nismo surađivali nikad što se tiče posla do ove pjesme koju sam ja snimio davno pa su me zamolili da im je ustupim, tako da sam ja to odmah prihvatio, znao sam da će oni to dobro uraditi i evo sam tu da uveličam tu priču.", kaže Halid Bešlić.

Za humor je pak bio zadužen Enis Bešlagić u voditeljskoj ulozi.

''Što je generalno meni dobra uvertira za moju predstavu jer sam ja već 13. ožujka ove godine najavio svoju pvu autobiografsku predstavu koju ću ovdje izvesti, pa imam tremu, tako da će mi ovo biti dobro da razbijem svoju tremu. ", govori Enis Bešlagić.

Bila je ovo definitivno noć za pamćenje. Noć kojom je Teška industrija dokazala da njihovi strojevi i nakon pola stoljeća uporabe i dalje rade besprijekorno.

