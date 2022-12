Anita nakon odlaska iz MasterChefa prognozirala tko će sljedeći napustiti show: "Ako to nastavi, mogao bi vrlo lako"

Masterchef putovanje završilo je za još jednu kandidatkinju – Anitu Vuković. U stres testu koštalo ju je repliciranje jela poznatog chefa Marija Mandarića. Anita, koja je dogurala u top 10, otkrila nam je koji su njezini planovi za budućnost nakon showa te što će najvrjednije ponijeti iz Masterchef kuhinje.

Crne pregače u posljednjem stres testu odjenuli su Leo, Anita i Luka, a njihov zadatak bio je replicirati ciklu i ricottu poznatog chefa kojem se itekako dive.

"Tu imamo jednu hladnu juhu od cikle, jabuke i komorača, ovdje imamo ricotta sir pomiješan s malo soli zapaljen brenerom, na njemu je emulzija od češnjaka, cikla okruglica koja je kuhana u soku od jabuke, imamo ukiseljenu brunoise ciklu koja je blanširana u vodi pa ukiseljena u jabučnom octu", objasnio im je chef Mario Mandarić.



Zadatak dostojan ozbiljnih kuhara bio je pravi izazov za kandidate, a najveći problem Aniti, tijekom kuhanja, predstavljala je emulzija.



"Za vrijeme eliminacijskog izazova sve je teklo po planu, sve je bilo super. Onda kad je došla na red emulzija koju sam realno ostavila među zadnjim komponentama, kad sam vidla prvi put, drugi put da ju ne mogu napravit nekako mi je podsvjesno bilo ok to je to, putovanje si svoje završila, ali nisam htjela odustati", prisjetila se Anita Vuković, bivša natjecateljica Masterchefa.



Naposljetku je bila primorana servirati tanjur bez emulzije.



"Kolege su imale sve komponente, ja sam i prije same odluke i ocjena znala da idem doma", kazala je Anita, a to su kasnije ocjene chefa Marija Mandarića i žirija potvrdile.



"U Masterchefu se može, ako želite, čitat između redaka, naučiti jako puno toga, biti ustrajan i dobiti određeno usmjerenje u smislu što želim kuhati, na koji način i kako vidim svoj budući život u tom smislu", govori Anita.

"Nedostatak emulzije je promijenio tvoje jelo, no tvoj odlazak promijenit će ovo natjecanje, promijenit će MasterChef kuhinju", poručio joj je u emisiji chef Damir.



Anita nakon ispadanja iz showa na ovome neće stati.



"Moji planovi su definitivno vezani uz profesionalnu kuhinju, stvarno bi htjela određeno vrijeme provesti u profesionalnoj kuhinji radeći nešto s obzirom da neki dugoročni ciljevi, želje i planovi su moj vlastiti restoran", otkriva Anita.



Svojem mentoru Melkioru zahvalna je na savjetima kojima će se uvijek voditi.



"Red, rad, disciplina. To je ono što je mene guralo kroz cijelo ovo natjecanje, stalno mi je u podsvijesti, negdje u fokusu bile te tri riječi", govori.



Njezin favorit za pobjedu je Leo, a otkrila nam je tko bi, prema njezinu mišljenju, možda mogao sljedeći ispasti iz showa.



"Nekako se iskreno nadam da je Luka Piasevoli usvojio te riječi od žirija i te opomene da održava čistom radnu jedinicu jer koliko god on bio dobar kuhar i bio u top 9, ali ako to nastavi mogao bi ponovno vrlo lako u eliminacijski", smatra Anita..



Zato ne propustite dalje pratiti što će se događati u uzavreloj Masterchef kuhinji.

