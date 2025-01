Poslije blagdana - obnova organizma! Otkrijte kako pravilno pristupiti detoksu

Nakon blagdanskog prejedanja, mnogi se odlučuju na detoks, kako bi očistili tijelo i obnovili energiju. Popularan je među poznatima, ali i među onima koji žele resetirati organizam. Što detoks zapravo podrazumijeva i kako ga provesti na pravi način? U sljedećim minutama stručnjaci i poznati otkrivaju svoje tajne.

Odoljeti blagdanskoj trpezi uistinu nije lako, brojiti kalorije ili se s kilogramima obračunati nakon nove godine, vječna je dilema.

"Ja sam takav hedonista i gurman da se ne mogu odreći hrane. Dođeš u godine kada te to jedino veseli - dobro popit' i pojest' tako da ne pazim na kalorije. Blagdani to su trenuci kada si možemo dati malo oduška bez grižnje savjesti", poručila je Nives Celzijus, dok je Tajči izjavila: "Možemo pojesti jedan kolačić, jedan čvarak, par čvarki, ne sad cijelu kutiju. I moramo se puno kretati. Mislim da je to najvažnije i bit umjeren u svemu."

Na sličnom tragu je i Borna Kotromanović: "Nije da držim disciplinu jer držim ručnu nego je to postala neka moja normala. Nemam potrebu za kolačima. Fritule ću pojesti s guštom bez grižnje savjesti, ali to će biti to."

No u danima kada nam se život vrti oko stola, a vrhunac tjelovježbe je šetanje od kauča do hladnjaka, svima nam je jasno da su promjene nužne.

"Detox ili detoks, kako mi kažemo, jest čišćenje organizma. To je vrlo pozitivna stvar kojom mi organizam dovedemo u ravnotežu, podižemo jako energiju i organizmu osiguramo jako velike zdravstvene benefite", izjavio je dr. Vlado Šapro.

Nives godinama ima naviku odlaska na detoks, makar dvaput godišnje, a ovisno o njezinom raspoloženju, to zna trajati između tri i sedam dana.

"Nakon svakog obilatijeg obroka, sok od limuna bez vode i šećera. To savršeno smanjuje inzulin u krvi i sposobnost organizma da zadržava višak kalorija", otkrila je Borna.

Detoks nije samo prehrana, već cjelokupan pristup zdravlju. A stručnjaci koji se brinu o hollywodskim divama, upozoravaju na stvari koje često preskačemo, poput spavanja i konstantno konzumiranje vode.

Koliko god bili odlučni, često detoks ostane samo slovo na papiru, stoga nije na odmet imati potporu.

"Ne bi mogla izdržati sama. Taisha je uvijek neka žrtva, sudjeluje sa mnom i onda smo zapravo jedan drugoj poticaj. Još kada bih uspjela nagovoriti Leonea, gdje bi mi bio kraj, ali on je vegetarijanac i tako malo jede pa mu ne ne mogu uvaliti još i detoks", kroz smijeh otkriva Nives.

Da se ne zavaravamo, detoks je težak, pogotovo nakon povišenog unosa šećera. Stoga budite blagi prema sebi i slobodno se povremeno počastite. To je prilika za resetiranje, no ključ uspjeha je dosljednost. Prehrana bogata vlaknima, san i tjelovježba osnove su zdravog života. Kako prije, tako i nakon blagdana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.