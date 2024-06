Štiklom u pohod na europsku političku scenu: Nina Skočak glas je nove generacije!

Majstorica vintage stila Nina Skočak mnogo je više od modne inspiracije na društvenim mrežama. Ova mlada dama, koja već dvije godine živi u Bruxellesu, glas je generacije Z koju želi predstavljati u Europskom parlamentu. Što je zajedničko modi i politici i za kakve se promjene misli boriti u visokim potpeticama, otkrila je našoj Aleksandri Keresman za In magazin!

Njezin stil možda odiše duhom nekih minulih, romantičnijih vremena, no stav je onaj prave moderne moćne žene. Zbog čega je Nina Skočak odlučila ponosno, štiklom, zakoračiti na političku scenu.

''Ljudi imaju tu neku viziju političara kao stariju osobu u sivom odijelu koja se ni na koji način modno ne ističe od mase. Ja sam namjerno htjela uzeti taj neki najveći stereotip za žene tu štiklu i namjerno ću to stavit u politiku i želim dokazati da iako se malo drugačije oblačim u odnosu na druge političare, iako sam mlada, nosim štikle i šešire i haljinice, da mogu bit jednako vrijedan igrač u toj igri'', kaže Nina.

Ova diplomirana politologinja i novinarka, koja već nekoliko godina radi u europskim institucijama u Bruxellesu, sa svojom GenZ listom uskoro izlazi na izbore za Europski parlament.

''To je ta poznata statistika da u EU parlamentu od 700 zastupnika sjedi samo 6 mlađih od 30. I primijetila sam da nas stranke nikad neće uključit na način na koji mi to zaslužujemo i da si sami moramo stvarat prilike i eto tako sam stvorila svoju nezavisnu listu mladih za Eu parlament'', kaže Nina.

Koja je postigla malo političko čudo, skupivši više od 5000 potrebni potpisa, bez ikakve pomoći.

''Ja sam cijelu obitelj pomirila u ovom procesu, inače su moji rastavljeni i onda je baka s tatine strane zvala moju mamu svaki dan koliko imamo potpisa sad, jesmo prešli 5000, svi su se uključili i svi su pomogli i mislim da je to bila glavna obiteljska aktivnost dva tjedna. Na kraju su nam ljudi slali te papire brodovima, poštom pa čak i busevima i uspjeli smo zadnji dan većinu toga skupit na jedno mjesto'', priča Nina.

Nina je jedna od onih koji su društvene mreže pretvorili u moćan alat. Iako je tisuće prate zbog domišljatih vintage kombinacija i inspiracija, ne propušta na zabavan način educirati ljude kako o europskim politikama tako i o održivoj modi.

''Za mene moda je politika i to je nešto o čemu bih ja htjela i govorit na političkoj sceni. Ljudi uvijek percipiraju politiku kao neke ogromne teme, granice, ratovi, sigurnost, porezi ali politika se nalazi u svakodnevnom životu, u ovoj haljini koju ja nosim. Tu haljinu je netko morao proizvesti prema određenim zakonima i uvjetima, to se moralo ovdje dovesti putem cesta koje je netko izgradio, pa eto tko određuje koliki će bit porez na ovaj komad odjeće'', kaže Nina.

No, zelena i održiva budućnost tek je jedna točka na popisu problema kojima bi se voljela baviti ako uđe u EU parlament.

''Neki od prijedloga koje imamo je da se spusti dobna granica za glasovanje na 16 godina, želimo vidjeti kako Europa može pomoći riješit stambenu krizu jer to je pitanje koje se najviše tiče mlađe generacije. Pitanje digitalne tranzicije, na primjer kako da reguliramo društvene mreže budući da mladi velik dio svog života provode online, vrlo je važno da smo mi sigurni u tom prostoru. Pitanje ljudskih i ženskih prava u vrijeme kada vidimo da gotovo svaki mjesec u Hrvatskoj doživljavamo neki femicid, kad je svaka treća žena u Europi doživjeli neki oblik seksualnog i fizičkog nasilja smatramo da se o tim temama mora pričat više'', priča Nina.

Ne samo da je njezin glas mlade generacije odjeknuo u domaćim medijima, već je napokon netko pojavom na Markovu trgu razbio političku modnu monotoniju. A već znamo i koji joj je omiljeni modni alat komunikacije.

''Kad vidim dobar šešir ne mogu si pomoć i kaput, to mi je jedini porok u životu. Postoji jedan šeširdžija u Bruxellesu kojeg sam otkrila da je ustvari svjetski poznati dizajner ali radi incognito šešire u maloj šeširnici u Bruxellesu i ja sam našla taj šešir u second handu nedavno. I kad sam ga vidla to je bilo to, to je šešir mog života.

Onaj za EU parlament već je gotovo spreman i okrunjen zvjezdicama jer ova se mlada dama vodi vrlo strogim pravilom.

''Ako radim nešto, želim biti u tome najbolja ili se neću toga ni primiti, tako da je toj neki moj životni moto - ili sve ili ništa'', zaključila je Nina

Nadamo se kako će je u tom primjeru slijediti ne samo djevojke njezine generacije, već i sve one koje su pomislile da je za pohod na svijet u štiklama prekasno.

