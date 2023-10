Stephan Lupino odao počast žrtvama holokausta i otkrio tko mu je nadjenuo umjetničko ime!

Stephan Lupino odao je počast žrtvama holokausta. Naš umjetnik svjetskog glasa posvetio im je dva umjetnička djela. Kojim su ga životnim vrijednostima naučili Židovi koji su mu pomogli na njegovu poslovnom putu, ali i tko mu je nadjenuo umjetničko ime, saznala je Anja Beneta za In magazin.

U Drugom svjetskom ratu ispisane su crne stranice svjetske povijesti. U holokaustu život je izgubilo šest milijuna Židova. Da se ovaj monstruozni zločin nikad i nigdje ne ponovi, svoj doprinos dao je i Stephan Lupino. S dva umjetnička djela odlučio je odati počast nevinim žrtvama.

"Glavna poruka je da se ne zaboravi, da se zaboravlja previše zlo koje je bilo prije, da se prestane sa zlom. Zlo nikud ne vodi. Ideja je u meni već dugo tinjala. Ja kad sam došao u New York , ja sam većinom radio sa Židovima. Oni su mi najviše pomogli, od njih sam puno naučio, većinom sve. I tako ja već dugo tu simpatiju u sebi. Poslije te Ukrajine, vidim da je cijeli svijet opet pošandrcao i da ništa nismo naučili od prošlosti, prošlih ratova'', priča Lupino.

Za umjetničko djelo posvećeno žrtvama holokausta, Lupino ima velike planove.

''Ja ju poslikao i poslao mom prijatelju, velikom biznismenu koji mi je stvarno pomogao. On veli : "Ovo je tako dobro, to moramo progurati u muzej Holokausta'', priča.

Narod koji je preživio jedan od najvećih zločina u povijesti, Lupina je naučio mnogim životnim vrijednostima.

"Skromnost, zajedništvo, pomoć slabijim ljudima,to su ta osnovna načela i oni su jako radišni. Rade 24 sata dnevno."

Davnih 80-ih Lupino je u New York stigao s dva kofera u rukama kako bi studirao glumu, no daske koje život znače nisu mu bile suđene. Igrom slučaja postao je fotomodel, a potom je fotoaparat uzeo u svoje ruke. Ostalo je povijest. Poznati Varaždinac, rođen kao Ivan Lepen, u New Yorku je dobio i umjetničko ime. Nadjenuo mu ga je prijatelj glumac iz studentskih dana.

"John Palvelco, moj prijatelj koji je bio moj učenik u karateu. On mi je smislio. Veli to je nekako latin više, više ti paše, makar ti izgledaš i slavic. Ali onda jos nije bilo puno tih uloga za Slavene ... Lupino znači mladi vuk, i to mi je nekako u to doba baši pasalo. Uzdiglo me'', priča Lupino.

Iako ga je fotografija proslavila, Lupino je posljednjih desetak godina fotoobjektiv zamijenio slikarskim platnom i dlijetom. Njegove radove ugledni svjetski kritičari prozvali su dodirom genija. A tom geniju radni dan traje 24 sata.

"Možda traje još i više. Ja stalno nesto kopam ... A kako se ti opuštaš? Ja ti se opuštam kad mislim što ću drugo raditi. Kad si planiram već drugi rad. To je meni opuštanje'', kaže.

Zagrebački Lisinski, Bjelovar, Split. Raspored nadolazećih izložbi dupkom je pun. Iako je zakoračio u osmo desetljeće života, na mirovinu ni ne pomišlja.

"Work forever. Rad zauvijek. Kad radiš, to je to. Pokrećeš se i ti. Kad ostaviš old timer godinu dana, posliej ga ne možeš zapaliti , znači on je mrtav, samo kostur."

