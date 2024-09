Sin pjevačice Pamele Ramljak krenuo je u prvi razred, a dojmove je podijelio u svom prvom televizijskom intervjuu!

Prvi dan škole zauvijek pamte i prvašići i njihovi roditelji. To novo životno poglavlje s uzbuđenjem čekamo, a onda danima prepričavamo. Prepun dojmova jučer je bio i Antun, sedmogodišnji sin pjevačice Pamele Ramljak. S nama ih je podijelio u svojem prvom televizijskom intervjuu, čim se vratio iz škole.

Uzbuđen, ponosan, pomalo suzdržan, ali s nevjerojatnim samopouzdanjem: Antun je jučer prvi put sjeo u školsku klupu i odradio prvi javni nastup. I to televizijski! Na temu – prvi dan škole!

Ovaj sedmogodišnjak, kao i nešto više od 35 tisuća prvašića, jučer je krenuo u avanturu života, onu školsku. Pregršt je to emocija. Možda više kod roditelja:

''Baš sam bila nekako ponosna, bilo mi je neugodno da drugi vide, malo su mi zasulile oči. Ne možeš vjeorvati kako to vrijeme brzo prođe, kako terebaš uživati u svakom tom trenutku, i gledaš to, a ja njega još vidim kao onu malu bebicu, i da on sad započinje jedan novi period svog života, školovanje, nevjerojatno'', govori Pamela.

Bilježnice, torba, pernica.. sve je puno ranije bilo spremno.

Abecedu zna napamet, a zna je i pisati. Brojke je također svladao u predškolskom programu. Antun je spreman, a Pamelu veseli što će u školi stjecati nova znanja i postajati samostalniji.

''Svi smo to prošli i svi će to proć, i kako se ti prema tome postaviš tako će i dijete doživljavati, ako strepimo ajme što će bit u školi, onda će on mislit da je to nešto strašno'', smatra Pamela.

Sve je lakše uz prijatelje, pa se posebno veseli novima:

Antunu i svim drugim prvašićima želimo sigurne i sretne školske trenutke!

