Omiljeni Faruk vratio se nakon dužeg izbivanja zbog bolesti, ostavila je trag na njegovu glasu, ali jedno je ostalo isto!

Vratio se svima omiljeni Faruk! Senad Bašić, nakon dužeg izbivanja iz javnosti, pojavio se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Borba s bolešću ostavila je trag na njegovu glasu, no ne i smislu za humor i priznao je kako se snašao u ulozi na jeziku koji nikada nije govorio.

Osmijeh na lice brojnih Sarajlija svojom je pojavom na crvenom tepihu donio i legendarni Senad Bašić. Nakon duljeg izbivanja sa scene zbog borbe s bolešću koja je značajno utjecala na njegov glas, stigao je na premijeru filma ''Bosanski lonac''.

''To je bila neka davna 2017., 2018. godina kad mi je poslao scenarij. Ja sam ga pročitao i on je meni sav treperio i ja sam pristao raditi na tome. Međutim, prvo je problem bio para, onda korona…'' govori Senad.

A uz to zbog narušenog zdravlja izbivao je sa seta sedam mjeseci. Ipak, priča o neuspješnom bosanskom piscu kojem prijeti deportacija iz Austrije ako ne doprinese kulturnom životu, napokon je ugledala svjetlo dana, a Senad je tu ponovno uskočio u ulogu Faruka, ali ne Fazlinovića već Šege.

''Na zapadu je bilo lakše zvati se Faruk prije trideset godina nego danas. Ljudi imaju određenih predrasuda zbog svih političkih i rodila se jedna doza islamofobije kod određenih slojeva i to mi je pomoglo da stvorim filmsku situaciju. Ova uloga je pisana za Senada Bašića. Prije nego sam počeo pisati znao sam da je to za njega i kad sam napisao prvi dio scenarija ja sam ga nazvao i pitao hoće li to raditi, jer ako neće ja ga dalje neću ni pisati. Nisam vidio drugog glumca koji ima to što treba za ovu ulogu kao on'', rekao je redatelj filma Pavo Marinković.

Obzirom na to da je 60% filma na njemačkom jeziku, Senad se našao pred pravim lingvističkim izazovom, a on kroz smijeh govori:

''Ja ništa ne znam što sam rekao! Ne znam ni o čemu se radi!''.

A unatoč bolesti, jedno je kod Senada ostalo isto – smisao za humor.

