Poslije gostovanja u MasterChefu zaludio je obožavateljice, evo kako se njegova supruga nosi s tim: ''Moram biti iskren...''

Tek mu je 28, a već je ispisao svoje ime u svijetu kulinarstva. Imoćanin Roko Nikolić živi pravu gastro-bajku. Kako komentira popularnost koju mu je, između ostalog, donijelo gostovanje u Masterchefu te kakav je kao otac, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Iako je od gostovanja u Masterchefu prošlo već nekoliko mjeseci, Roko Nikolić još uvijek budi interes javnosti. Posjetili smo ovog mladog kuhara u njegovu obiteljskom domu u Imotskom.



''Mislim da me MC približio široj javnosti, nekako kućanstvima, ljudima koji nisu iz ugostiteljstva. Hrvatska ugostiteljska scena nije prevelika tako da se mi međusobno svi znamo. Ali nakon te epizode gdje sam gostovao počeli su me i ljudi van branše prepoznavat'', priča Roko.



S interesom javnosti stižu i obožavateljice. Sve su imale isto pitanje – - Gdje se Roko do sad skrivao?. On na tu temu ima spreman odgovor

''Evo ne znam haha nisam istraživao, ali ako vi tako kažete vjerovat ću vam na riječ'', priča s osmijehom.



Mladi kuhar u sretnom je braku već tri godine i otkriva kako se supruga nosi s činjenicom da je Roko zaludio žene diljem zemlje. Za ljubomoru kod njih nema mjesta.



''Iskren da budem moja žena to jako dobro podnosi. Nije je do sad pokazala i ona to u principu ignorira isto kao i ja i to je to'', kaže.



Supruga ga je privukla još na fakultetu, kaže Roko, to je bila ljubav na prvi pogled. Njegov najveći uspjeh, otvoreno priznaje - je kćerkica koja ima dvije i pol godine, a uz uloge kuhara, supruga, ipak mu je ona oca najdraža.



''Brižan sam otac, volio bi to misliti. Ono što mi ne ide u prilog je taj manjak slobodnog vremena zbog kojeg dolazi do određenih problema ali ništa prestrašno. Mislim da sam popustljiv kad treba bit, a ne popusljiv kad ne treba bit isto ko i u kuhinji'', kaže.



Roko dolazi iz obitelji u kojoj je gastronomija opće poznata. Majka, otac, ali i brat - svi imaju doticaj s kuhanjem. Svoje znanje je brusio na renomiranoj kulinarskoj akademiji u Italiji, gdje je odmah po završetku ostao i raditi u restoranu s dvije Michelinove zvjezdice. Dolaskom pandemije odlučio je vratiti se u Hrvatsku. Ove godine je dobitnik trofeja Velikog chefa sutrašnjice.



''To je nagrada koja se daje mladim chefovima koji su u ranoj fazi krenuli utjecat na okolinu i branšu. Ove godine je nas troje dobilo tu nagradu, ja sam jedan od tih i velika mi je to čast i zadovoljstvo i drago mi je da se prepoznao sav taj trud i rad'', kaže.



Roko trenutačno vodi kuhinju u jednom od najpoznatijih splitskih restorana i kaže - tu se osjeća kao doma. Pogled na Rivu iz restorana i odlični kolege nešto je što ga je osvojilo na prvu.



''U trenutku kada sam ja dolazio htjeli su se baviti progresivnijom dalmatinskom kuhinjom i tu je došlo do lakog dogovora jer to je nešto što i mene zanima. Za sad se vidim tu di jesam, zadovoljan sam s onim što radimo i mislim da smo na dobrom putu. U budućnosti kao i većina chefova želio bi imati svoj restoran jednog dana, radim sve da dođemo do toga pa ćemo vidit'', rekao je.



A kako je krenuo mijenjati hrvatsku gastro scenu, uopće ne sumnjamo da će Roko sve svoje planove uspješno i ostvariti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pa je li ovo normalno? Na ručak s mužem u restoran došetala se u tangama

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Evo gdje je Luka Modrić nastavio ljetovanje, fotografi su ga snimili dok je uživao na plaži!