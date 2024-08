Ove zvijezde dokaz su da jabuka ne pada daleko od stabla, a evo tko je sve krenuo stopama poznatih roditelja: ''Rekao sam mu da zvuči kao ja...''

Da glazba nije samo profesija, već i način života, možda najbolje dokazuju primjeri domaćih glazbenih nasljednika. Oni je slušaju i žive od prvih koraka, pa im nerijetko postane životni put. Arsen Dedić ima već drugu generaciju nasljednika, a očevim stopama nastavilo se i u obiteljima Gobac, Bebek, Huljić, Kovač. U glazbenim krugovima čut ćete i prezimena Vuica, Dvornik, Vuco. Priča Lane Samaržije.

Prezimena su ista, a lica koliko su drugačija, toliko su nam i poznata…

''Pratili su mame i tate na nastupima, a danas njih dočekujemo na pozornici. Čini se da se, barem na domaćim glazbenom nebu, glazba zaista prenosi generacijama. Vili Gobac prava je slika i prilika svojeg oca. Sin mi je pa imamo sličnu boju glasa to sam mu rekao prvi put kad sam ga čuo ''zvučiš kao ja'', kaže Davor Gobac.

''Nije da me smeta, niti mi to nešto sad jako odgovara, ali to je jednostavno tako. To bi bilo tako vjerojatno i da bilo što drugo radim, ali pošto sviram rock and roll to je potencirano sve skupa'', govori Vili.

Iako odavno nije dio glazbene scene, bivša Divasica Maja Vučić tu ljubav prenijela je na kćer. Gita Hajdarhodžić svojim glasom krade sve više pozornosti:

''A mama i ja puno pričamo o glazbi, puno slušamo glazbe skupa, ne damo si baš jedna drugoj toliko komentara jer opet je to odnos mama kćer i ne shvaćam je toliko profesionalno koliko neke druge ljude, ali lijepo mi je kad mi da neki komentar uvijek pokušavam to uvažit.''

''Mislim da je umjetnost njezin put jer je zbilja svestrana i sjajno pjeva to je bez daljnjega. Ja joj ne dajem neke glazbene savjete ona ima tu muzičku inteligenciju jako izraženu, samo kritična je vrlo, što me pita to joj kažem, a kad ne traži savjet onda šutim. Dajem joj poslovne savjete - mislim da sam ipak tu puno bolja od nje'', dodaje Maja.

Glazbom, putevima dinastije Dedić, nastavlja i Lu:

''Gotovi smo sa ljetnom turnejom snimam album Nadam se da će biti gotov do kraja godine tako da evo sad se trenutno uz malo i opuštene opuštanje ljetno barem i sa dovršavanjem albuma'', govori Lu.

''Lu je nasljednik bake pa tako i Arsena. Ja sam bio tužan kad je završila samo nižu klavira i ne sad nisam je pritiskao niti sad to mora biti porodično neko nasljeđe po svaku cijenu ali mi je puno ljudi govorilo Matija pusti vratiće se jedan dan'', dodaje Arsen.

Stigla je treća generacija Huljića, ponosno je najavio njihov alfa i omega – Tonči!

''Mi smo tu i bit ćemo još dugo. Samo da nas unuci ne ometaju. Problem su unuci! Ovo sjajno glazbeno čudo Alba koje nam je Bog poslao i rekao ''aha, sad joj moraš odmah otvoriti svjetsku karijeru i sad ja moram spojiti lik i pjesme.''

Da će se kći legendarnog Dine Dvornika probiti pod svjetla reflektora, svakako se očekivalo. Nakon eksperimentiranja s glazbom, objavila je "Alterellu", njezin glazbeni alter ego.



U tom pothvatu, spoj prezimena Dvornik Vuica je, čini se, dobitna kombinacija. Mama Alka poznata je kantautorica, a njezin sin Arian, odrastajući uz nju, odlučio se za glazbenu produkciju.



''Ja sam u početku imao averziju prema glazbi, nisam uopće mislio da ću se baviti s tim kad sam bio mali ali onda kad sam došao u srednju sam se zaljubio u to pogotovo u taj proces stvaranja tako da mi ništa više nije bilo da bi radio osim toga tako da mislim da ću se uvijek baviti glazbom ili nečim oko glazbe'', rekao je Arian.

Prema uzoru na oca Željka Bebeka, glazbenim putem krenuo je i Zvonimir. Kao najmlađi član Bebekova benda, s ocem se penje na pozornicu:

''Ja sam presretan i drago mi je da mogu dijelit pozornicu s tatom. I sa tako iskusnim bendom.''

"Puno je doprinio meni da se osjećam sa puno snage puno, puno volje, puno ljubavi, prema glazbi iznova, on je nekako moja inspiracija, moja sreća, moje zadovoljstvo na pozornici i ja ovo ne pričam tek tako ovo se sigurno i vidi"

Prošlo je dvije godine otkad se glazbenom svijetu predstavio sin Siniše Vuce.

''Bio je glazbeni debi uopće da nastupam pred publikom i još je bilo uživo sve tako da sam baš oduševljen. Meni je to bio odličan osjećaj i uživao sam u tome i još smo iznenadili na trećem dijelu gdje je otac upao.''

''On je napravio taj solo i puno mi je pomogao sa svojim savjetima jer ovo je bio moj prvi nastup. On je u tome cijeli život i dao mi je puno dobrih savjeta tako da prošao je i sigurno ako bude nešto u budućnosti moći će mi biti gost.''

U međuvremenu, Vilibald se okrenuo svijetu nekretnina, no glazba u njemu još uvijek tinja:

''Pa kažem, mislim da bi odabrao ovaj posao uz glazbu kao hobi.''

Sjetimo se još tate i sina Rahimovski, Mišine male Ivane Kovač. Ovakvih primjera još je pregršt. I neka samo nastave ljepotu domaće glazbe u nekom novom ruhu!

