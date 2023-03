Ona je bivša rukometašica čije pjesme danas pjevaju domaći pjevači, a evo i koji je tragično preminuli pjevač prije smrti opjevao upravo njezine stihove!

Od Damira Kedže i Tonija Cetinskog do pokojnog Massima. Dug je popis izvođača koji strastveno pjevaju stihove iz pera Sonje Buljan. Ova bivša rukometašica danas ima više od 100 pjesama napisanih za domaće pjevače. Aleksandri Keresman za In magazin je otkrila kako nastaju glazbeni hitovi, ali i koji je tragično preminuli pjevač prije smrti opjevao upravo njezine stihove.

Sonja Buljan nekad je na rukometnom terenu bila prava opasnost, što na vratima, što na krilu, i to u vrijeme kada su Zagrepčanke osvojile naslov prvakinja Hrvatske. U sportskim krugovima krasila su je čak dva nadimka – Pinky i vještica.

''Vještica od pokojnog trenera Kljajića, a pinky od mojih suigračica jer sam konstantno imala rozi lak na noktima ma da na utakmicama ne bi smio imat lak uopće, ali ja sam imala rozi lak svaku utakmicu'', ispričala je Sonja.

No, rođenje prvog sina umirovilo je sportsku karijeru, a otvorilo vrata nečem sasvim drugačijem. Ovo je dama, čije stihove slušate gotovo svakoga dana. Njezino je pero zaslužno za hitove Massima, Damira Kedže, Tonija Cetinskog, gotovo cijele diskografije Pravila igre i mnogih drugih, a oštreno je od malih nogu.

''Ja mislim da imam negdje 200, 300 pjesama poezije tako da sam nekako cijelo svoje djetinjstvo pisala i dan danas pišem poeziju.

Prva pjesma koju sam napisala je za Tonija Cetinskog ''Svetica'', ustvari ušla sam u glazbu na velika vrata jer je tad već bio jedan od najvećih glazbenika na ovim prostorima. Relativno brzo sam ja to polovila, trebalo mi je za tu pjesmu 3 dana, danas mi treba 15 minuta maksimum ali za ono vrijeme i za početke relativno brza i uspješna suradnja'', priča Sonja.

Igrom slučaja tako je postala glavnim tekstopiscem za naše muške izvođače.

''Jako malo žena ima, to mi je jako krivo, većinom pišem u muškom licu. Kad bih uzela olovku kao da bih pisala kao žena kako bi htjela da muškarac gleda na ljubav, okrenula sam tu priču naopačke kako bih ja htjela da muškarac doživi ljubav. Jako bih htjela surađivati s Ninom Badrić, jako ju cijenim i poštujem, smatram da je najljepši vokal na našim prostorima to mi je jedna od neostvarenih želja, da napravim pjesmu za nju, pravu žensku pjesmu'', rekla je Nina.

Rad tekstopisca većinom se odvija u sjeni, a rijetko tko zna kako zaista nastaju hitovi koje bezbrižno pjevušimo.

''Kod nas autori tekstova isključivo pišu na glazbu koja već postoji i po njoj se ravnaju matematički, linijski, tako da me ta glazba usmjeri na put prema emociji. Kad pišem mlađim ili starijim izvođačima, ovisno, ne mogu pisat, ako je neki mlađi izvođač o nekoj teškoj ljubavi zato što pretpostavljam da nema neko veliko iskustvo u ljubavi kao neki stariji izvođač pa se tu malo ravnam. Ne volim radit sladunjave tekstove to su oni cici mici, napišem ga ja, preprave me masu putu dodaju neku sladunjavu riječ ali to mi je stvarno onak….al napišem'', ispričala je Sonja.

A među najdražim pjesmama napisanima našla se jedna posebna.

''Za pokojnog Tošu Proeskog koja nikad nije ugledala svjetlo dana, ja mislim da je to njegov zadnji demo koji je otpjevao, nije ju otpjevao kao pjesmu, nije je finiširao ali taj zadnji demo je nekakav zadnji pečat njegov. Nije nikad puštena nikome, fali joj aranžman, njegov glas je savršen i otpjevao ju je u jednom takeu'', rekla je Sonja Buljan.

Čini se kako je dio uspjeha i imati partnera iz istog miljea, pogotovo kad se radi o Miri Buljanu, našem poznatom skladatelju i producentu.

''Jako često kad radimo nas dvoje onda mi zna upadati u tekst, na primjer mene povuče neka emocija, neka linija, onda mi on sasjecka, ne može, to nije dobro, ovo si trebala i prekine taj moj kreativni moment, tu se nekako kao pas i mačka gledamo ali mislim da kad voliš nešto raditi kao ja pisati, ti ništa ne smeta'', zaključila je Sonja Buljan.

I tako se ljubav još jednom dokazuje kao glavni pokretač svake grane umjetnosti.

