Novi izazov u obitelji Šuput Tatarinov: ''Da, ja se toliko veselim, a i moje dijete!''

Od vjenčanja do koncerata, a od ruke joj idu i voditeljske uloge. Maja Šuput spremno uskače u koje god cipele poželite. Nedavno je s obitelji putovala po nekim luksuznim destinacijama, a sada je čeka ljetna radna sezona. Ali i neki veliki koraci malenog Blooma – vrtić. S Majom je razgovarala Lana Samaržija za In magazin!

Njezin raspored gusto je popunjen mjesecima unaprijed. Što koncertnim nastupima, što vjenčanjima. U posljednje vrijeme Maja Šuput spremno uskače i u voditeljske angažmane:

''Humanitarna akcija je u pitanju, malo me veseli, ali me malo i strah!?', priznaje.

Može li se još nešto ugurati u njezin raspored? Može! Nova pjesma, otkriva, stiže uskoro:

''Sad se više nemam na kaj vadit, moram si nać vremena. Ima par pjesama, jedna je već u studiju, rekla sam da ću ju napravit do ljeta, ali ako ne stignem bit će najesen.''

U svemu joj pomaže, vjerno je prati i podržava, njezin suprug. Prvi put nakon 4 godine braka, Nenad Tatarinov stao je pred kamere. I to In Magazina. Maja je i više nego zadovoljna i ponosna:

''Njegova slika je uvijek u novinama, a nikad ne znaš kako on zvuči, je li elokventan, je li mutav. Jedno je u novinama, a jedno je glas. Mislim da je sad svima jasno, onima koji su se pitali, da je čovjek normalan. Ima završene škole i posao, lijepo izgleda, nije samo slika na Instagramu.''

Nenad će i dalje biti dio njezinih objava na društvenim mrežama. Kao i maleni Bloom, koji ipak plijeni najviše pozornosti. A sigurni smo da će tako biti i u vrtiću, u koji kreće ove jeseni:

''Da ja se toliko veselim! Moje dijete je izrazito socijalno stvorenje i stalno želi biti s ljudima, stalno želi biti vani. Bio je dvaput tamo i nijednom nije htio izać iz stog vrtića i doslovno sam ga krala doma!''.

I nije nimalo svjestan da je njegova mama jedna od najvećih domaćih zvijezda:

''Mislim da njemu nije niš jasno po tom pitanju, ali kad me vidi na televiziji onda viče: ''Mama!''. Zna se često dogoditi ako vidi neku plavušu na plakatu u gradu da isto viče ''Mama'', njemu su sve plavuše mame!'' govori Maja.

Ova poznata obitelj nedavno je putovala. Jer svi troje su ljubitelji dalekih destinacija:

''To smo bezicirali davnih dana, iskoristili smo dane Korizme kad se ne pjeva, ali gotovo je sad sa svim.''

Naoko idilično i jednostavno, no i njih štošta snađe na putovanju s djetetom:

''Uvijek biramo noćne letove jer ne želim da dijete izgubi svoj red. Puno ljubavi, veselja, iziravaš budalu i sve to dobro prođe i djetetu uvijek dam puno sadržaja da njemu bude fora'', rekla je.

A uskoro je vrijeme i za povratak staroj ljubavi – Supertalentu.

''Jučer sam završila probe haljina, Grubnić je na teškim mukama što ću na kraju nosit, nećemo podbacit ni ove sezone. A ima svega, nosivog, nenosivog, od onog ''koji je njima Bog'', do onog ''ja bih to, kol'ko to košta'', sve smo kombinirali!'' govori šaljivo.

U jubilarnoj, 10. sezoni hit showa spremaju se i neki noviteti:

''Znam da imamo megafanove, stoga prijavite se dragi gledatelji, sve informacije pronaći ćete na novatv.hr.''

Treba li reći nešto više osim – jedva čekamo da show počne!

